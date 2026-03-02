A Neive la Pallonistica Neivese presenta le squadre: tradizione e futuro ai nastri di partenza

Un pomeriggio di sport, comunità e memoria condivisa ha accompagnato, domenica 1° marzo, la presentazione ufficiale delle squadre dell’ASD Pallonistica Neivese, riunite nel salone sottochiesa di Neive basso in vista della nuova stagione agonistica.

La società neivese si prepara ai campionati con un organico ampio e articolato, schierando due squadre Esordienti, oltre alle formazioni di C2, Serie B e alla nuova squadra di Pantalera, segnale concreto della vitalità di una disciplina che continua a rappresentare un elemento identitario del territorio.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il sindaco Paolo Piccinelli, che ha evidenziato il legame profondo tra la comunità e la pallapugno: “Sempre un’emozione: da neivese, da sindaco e da figlio del presidente della Federazione per quasi vent’anni”, ha dichiarato, ricordando come questo sport continui a essere un patrimonio da custodire e valorizzare.

La presentazione ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali: il senatore Marco Perosino, il consigliere regionale Claudio Sacchetto, il vicepresidente della Provincia Massimo Antoniotti, Mario Canova, componente del CDA della Fondazione CRC, oltre a Fabio Gallina, che ha moderato l’incontro.

Particolare attenzione è stata dedicata al lavoro silenzioso dei volontari, elemento imprescindibile per la continuità dell’attività sportiva: “Grazie all’impareggiabile lavoro dei volontari”, ha concluso Piccinelli, lanciando poi l’incoraggiamento ai giovani atleti: “Forza ragazzi!”.