Per il Giorno della Memoria visite guidate alla sinagoga di Cuneo

In occasione del Giorno della Memoria, in cui si commemorano le vittime del nazionalsocialismo e della shoah, istituito dal Parlamento italiano con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, domenica 28 gennaio 2024 si potrà visitare la sinagoga di Cuneo.



Edifici simbolo della religione e della cultura ebraica, questa struttura riflette le vicende storiche e umane delle locali comunità, colpite tragicamente dalle persecuzioni nazifasciste. Nei pressi di Cuneo, a Borgo San Dalmazzo, i tedeschi istituirono un campo di concentramento, in cui furono internati gli ebrei cuneesi e i molti esuli ebrei in fuga dalla Francia meridionale.



La sinagoga di Cuneo - ubicata in contrada Mondovì - sarà visitabili domenica 28 gennaio dalle ore 15 alle ore 18, con visite guidate in partenza alle ore 15, 16 e 17, con ingresso in ordine di arrivo.