Savigliano: Parco Graneris, torna il cinema all'aperto

Parco Graneris torna ad accogliere la magia del cinema all'aperto. Col mese di luglio arriva anche quest'anno "Sotto le stelle – Cinema Fest", le ormai consuete serate di film per tutta la famiglia. Gli appuntamenti saranno quattro, completamente gratuiti, ogni giovedì: il 2, 9, 16 e 23 luglio, a partire dalle 21, al calar del sole.

Ad aprire le danze, giovedì 2 luglio, sarà "Free guy – Eroe per gioco", con Ryan Reynolds. Il 9 luglio arriva la pellicola d'animazione "Il robot selvaggio", mentre la settimana successiva, il 16 luglio, è in programma il poetico "Little miss sunshine". Chiuderà il ciclo di proiezioni il musical "La La Land", in cartellone il 23 luglio.

Anche quest'anno sarà presente un punto ristoro in cui acquistare bevande e pop-corn, e l'invito è sempre quello di portare con sé coperte, sdraio o sedie per godersi la serata nel più totale relax. Ovviamente, lasciando il parco come lo si è trovato, senza gettare a terra mozziconi, carte o bottiglie.

"Sotto le stelle – Cinema Fest" fa parte dei nuovi Never Ending Weekends, che per tutto luglio animeranno parco Graneris con numerosi appuntamenti, dalla musica allo sport. Il programma completo è sui canali social di Never Ending Summer.