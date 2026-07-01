Marco Forno è il nuovo presidente del Lions Club “Scarnafigi-Piana del Varaita"

È Marco Forno, revellese, consulente finanziario il presidente del Lions Club “Scarnafigi-Piana del Varaita” per l’anno 2026-2027. Succede a Francesco Hellmann.



L'ufficializzazione della carica, che ha visto passare il testimone da parte del presidente uscente, è avvenuto venerdì 26 giugno scorso, al termine dell’assemblea dei soci che ha concluso l’anno lionistico 2025/2026.

"Ringrazio i soci per la fiducia accordatami - le sue parole - conto di proseguire sul solco tracciato in questi bellissimi 25 anni di storia che il club ha alle spalle, con i service che lo caratterizzano maggiormente, tra cui la consegna delle bandiere tricolore alle scuole, gli appuntamenti musicali nele case di riposo concessi a titolo gratuito del Gruppo Anni 60 anni di Saluzzo, che portano sempre una gioia incredibile per ospiti. Confermato anche il tradizione spettacolo teatrale di solidarietà con la Compagnia D’La Vila".

Il nostro sodalizio sarà sempre parte attiva del service internazionale che identifica i lions Club a livello globale come "Cavalieri della Vista", grazie alla raccolta degli occhiali usati, ai cani per i ciechi, ai servizi gratuiti per prevenire la cecità, curare i disturbi oculari e supportare le persone non vedenti o ipovedenti".

Nel nuovo direttivo oltre al past president Francesco Hellmann sono due i vicepresidenti Paolo Gerbaldo e Elena Bertolino.

Nel suo discorso di inizio mandato Forno ha auspicato l’ingresso di nuovi soci e il coinvolgimento di tutti per portare contribuiti alle iniziative che saranno messe in campo nel prossimo anno lionistico.