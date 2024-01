Salvini taglia il nastro della ferrovia che collegherà Alba, Bra e Fossano con Caselle

Cambia anche la Ciriè-Germagnano

Nei giorni feriali il servizio ferroviario sarà completato da un servizio bus che garantirà un collegamento ogni 30 minuti tra Ciriè e Germagnano e ogni ora tra Ciriè e Ceres. I collegamenti sono in coincidenza a Ciriè con i treni da e per Torino. Tutto ciò in via transitoria, nell’attesa che durante il 2024 i lavori di adeguamento e messa a norma della linea tra Cirie’ e Ceres consenta l’utilizzo esclusivo del treno.