Volley A2M. Cuneo-Brescia 3-2, Battocchio: "Altra prova di carattere, ma siamo un po' stanchi" (VIDEO)

La solita, grande reazione, ma stavolta Cuneo ha davvero dovuto sudare le proverbiali sette camice per avere la meglio di Brescia. È da tanto tempo che questa squadra è sotto pressione, che sta salendo di tono e rendimento di settimana in settimana e, complice anche la preparazione che d'ora in poi sarà inevitabilmente incentrata verso i playoff, il grafico non può che ondeggiare.

Ha fatto più fatica del solito Cuneo, ma la Brescia vista ad inizio partita avrebbe sfiancato anche il più paziente e concentrato dei giocatori: Cuneo riceveva bene, su servizi insidiosi e continuamente variati dei lombardi, ma non riusciva a mettere palla a terra. Dall'altra parte della rete c'erano sei uomini che non lasciavano cadere una palla.

Non ha mollato, però. E questo è un altro ottimo segno, nonostante le difficoltà del momento. L'analisi dell'allenatore Matteo Battocchio a fine gara.