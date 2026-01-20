Pallavolo Cuneo replica al Consiglio comunale: “Siamo parte integrante di Peveragno”

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentilissimi Consiglieri Comunali, scriviamo la presente in seguito alla lettura di articoli giornale e social e alla visione delle registrazioni dell’ultimo Consiglio Comunale, durante il quale è stata citata la nostra realtà sportiva.

Abbiamo colto nelle Vostre parole alcune perplessità riguardo al nostro operato e, con spirito costruttivo e di totale trasparenza, desideriamo offrirvi un quadro più completo e dettagliato delle nostre attività. Ci dispiace constatare che, probabilmente per un difetto di comunicazione da parte nostra, non sia pienamente percepito il profondo legame che ormai unisce Pallavolo Cuneo al tessuto sociale di Peveragno.

Ci permettiamo quindi di condividere con Voi alcune precisazioni puntuali:

• Identità e Territorio: ASD Pallavolo Cuneo è regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni Peveragnesi, nel pieno rispetto del regolamento comunale. La nostra presenza non è formale, ma sostanziale: svolgiamo la nostra attività sul territorio e per il territorio. Definirci "fuori territorio" non rende giustizia alla quotidianità del nostro lavoro.

• Numeri e Attività: Non ci limitiamo all'organizzazione sporadica di un torneo. Gestiamo ben 7 campionati (FIPAV e CSI) disputando tutte le partite casalinghe proprio a Peveragno. Gli allenamenti sono equamente divisi tra Peveragno e Cuneo, coinvolgendo oltre 70 atlete e uno staff di più di 20 persone tra tecnici, dirigenti e volontari. La palestra di via dello Sport è, a tutti gli effetti, la nostra "casa".

• Immagine e Promozione: Siamo orgogliosi di portare il nome di Peveragno sui campi di gioco. Come potrete notare dalle foto allegate, la maglia ufficiale di gara riporta il logo del Comune, mentre le divise da allenamento e riscaldamento espongono i loghi del Comune e del Consorzio della Fragola. Recentemente, in un torneo a Cesenatico, abbiamo promosso le eccellenze locali offrendo formaggi (Raschera e Bra Duro) di aziende peveragnesi, ricevendo grande apprezzamento e valorizzando l'immagine gastronomica del paese fuori regione.

• Investimenti sulla Struttura Comunale: Oltre al pagamento delle tariffe d'uso, teniamo a sottolineare che la nostra società si è fatta carico, interamente a proprie spese, di migliorie strutturali e tecnologiche messe a libera disposizione del Comune e di tutte le altre associazioni che utilizzano la palestra. Nello specifico abbiamo provveduto all'installazione di una connessione Wi-Fi (di cui paghiamo il canone da oltre un anno), all'acquisto di nuove reti da pallavolo a norma per i campionati FIPAV e CSI, e all'installazione di un armadio di sicurezza per proteggere la strumentazione elettronica di collegamento al ledwall, dotato di cassetta a combinazione per la condivisione delle chiavi.

• Ricaduta Economica: L'indotto generato dalla nostra presenza è tangibile. Ogni partita attira decine di spettatori (famiglie, tifosi, ospiti) che frequentano regolarmente i bar prepartita e riempiono pizzerie e ristoranti locali al termine delle gare.

• Trasparenza Economica: In merito al quesito sull'utilizzo degli impianti, confermiamo serenamente che la società sostiene regolarmente i costi previsti. Il nostro budget annuale per l'uso delle strutture di Peveragno supera i 9.000 Euro, cifra coperta interamente dalle quote delle famiglie e dal prezioso supporto dei nostri sponsor, senza gravare sulle casse pubbliche.

• Prospettive Future: Il nostro impegno continua a crescere. A breve, grazie all'interessamento di Pallavolo Cuneo, gli impianti di Peveragno ospiteranno un torneo giovanile internazionale organizzato da Cuneo Granda Volley. Inoltre, nel mese di aprile, accoglieremo un altro torneo di livello nazionale. Entrambi gli eventi porteranno numerose presenze e visibilità al Comune.

Al di là dei numeri e delle parole, crediamo che il modo migliore per comprendere la nostra realtà sia viverla. Preferiamo quindi concludere questa lettera non con una difesa, ma con un invito: venite a trovarci.

Di seguito trovate il calendario delle prossime partite casalinghe presso la palestra di via dello Sport.

Saremmo lieti di avervi nostri ospiti sugli spalti per tifare le ragazze e vedere da vicino la passione che anima questa società. Se vorrete annunciarvi, un nostro dirigente sarà felice di accogliervi personalmente (Davide Bonino 339.448.8843)

Certi di aver chiarito la nostra posizione e rimanendo a Vostra completa disposizione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Davide Bonino, presidente Pallavolo Cuneo