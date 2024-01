"Il frutteto storico racconta": all'Agrario di Grinzane Cavour prosegue il progetto finanziato dalla Fondazione Crc

Prosegue il progetto "Il frutteto storico racconta", strutturato dall'Istituto Agrario Umberto I di Grinzane Cavour e finanziario dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Nel contesto si prevede il recupero degli spazi esterni con una finalità didattica multipla, ovvero che presenta ricadute sull'indirizzo tecnico della scuola, nonché su quello umanistico: si tratta, infatti, di "un frutteto parlante" attraverso la scansione dei QR code apposti sulle piante e che permettono di accedere a contenuti di natura storica, musicale e creativa per un'immersione totale del fruitore nel mondo agricolo.

Il progetto non si rivolge unicamente agli studenti dell'istituto e agli addetti ai lavori, piuttosto a un pubblico ampio: turisti e scolaresche, potranno essere introdotti nel frutteto storico accompagnati dagli studenti stessi.

Il lavoro di predisposizione ha coinvolto, per più di due anni, le classi del triennio conclusivo del percorso di studi che, oltre ad aver progettato i contenuti artistici e culturali da inserire, ha reso fruibile il progetto attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, non solo in loco, anche da remoto.

A livello didattico il frutteto risulta una risorsa importante per la scuola, pertanto si è provveduto al ripristino, e al recupero, di varietà antiche del territorio, dunque ai ragazzi si propone la filiera completa: dall'impianto alla raccolta, eseguendo tutte le operazioni colturali richieste, come potatura, diradamento, riconoscimento delle fitopatologie e i piani di concimazione.

L' attenzione viene posta, altresì, alla sostenibilità; non solo per il frutteto, ma per tutta l'azienda agricola, ovvero per il noccioleto e i vigneti, sono state sviluppate strategie per limitare l'impatto ambientale attraverso un impianto di irrigazione localizzato, in più, tra le varietà scelte, quelle maggiormente resistenti.

Infine, il progetto ha una ricaduta di lungo periodo periodo perché avrà vita per una decina di anni. Saranno certamente implementate le attività legate all'accoglienza e alla visita, nonché la divulgazione dei saperi umanistici, artistici e tecnico-agricoli per un'apertura al territorio e ai numerosi turisti che visitano Grinzane Cavour veicolando gli obiettivi didattici e formativi, confluendo nella valorizzazione dei prodotti agricoli dell'area di Langhe e Roero.

La scuola agraria di Grinzane Cavour si conferma un punto di riferimento insostituibile per la formazione di tecnici del settore agricolo del territorio di Langa e Roero, registrando altissimi tassi di impiego degli allievi al termine del percorso di studi, nonché importanti riscontri in termini di auto-imprenditorialità.