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Attualità | 16 aprile 2026, 06:45

A Ceresole d'Alba nasce “Spazio per Te”: ascolto e sostegno psicologico per la comunità

Il servizio, condotto dalla dott.ssa Elisa Bussi, psicologa e psicoterapeuta, nasce con particolare attenzione al benessere dei caregiver, spesso esposti a condizioni di forte stress e sovraccarico emotivo

A Ceresole d'Alba nasce “Spazio per Te”: ascolto e sostegno psicologico per la comunità

Prende il via “Spazio per Te”, un’iniziativa dedicata all’ascolto e al supporto psicologico, pensata per offrire un punto di riferimento a chi sta vivendo momenti di difficoltà emotiva o sente il bisogno di confronto e cura di sé.

Il servizio, condotto dalla dott.ssa Elisa Bussi, psicologa e psicoterapeuta, nasce con particolare attenzione al benessere dei caregiver, spesso esposti a condizioni di forte stress e sovraccarico emotivo.

“Spazio per Te” si propone come un ambiente riservato e accogliente, dove poter parlare liberamente, condividere dubbi e fatiche quotidiane e trovare sostegno professionale.

L’iniziativa è aperta a chiunque desideri essere ascoltato e intraprendere un percorso di maggiore consapevolezza e benessere personale. Gli incontri si terranno presso la RSA Il Mughetto di Ceresole d’Alba nelle date di lunedì 27 aprile, dalle ore 9.30 alle 11.30 e mercoledì 20 maggio, dalle ore 14.30 alle 16.30.

Il progetto è realizzato con il sostegno di Fondazione CRC e in collaborazione con Lunetica. Per ulteriori informazioni è possibile contattare: elisa.bussi@lunetica.it

“Spazio per Te” rappresenta un’opportunità concreta per prendersi cura della propria salute psicologica, in un contesto sicuro e professionale, valorizzando l’importanza dell’ascolto e della condivisione.

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