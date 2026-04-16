San Benedetto Belbo celebra le “Resistenze rurali” con cinema, libri e sapori della terra

La rassegna di Cine per la Terra prosegue con la proiezione del documentario “Con i piedi per terra” previsto nel pomeriggio del giorno 26 aprile a San Benedetto Belbo.

Il film è inserito all’interno della manifestazione “Giornata delle resistenze rurali” promossa dal festival “La Rondine chiama” e dall’Azienda agricola Bôgiôn Cìt.

Si prevede un incontro letterario, alle 10.00, in cui tre autori parleranno delle loro opere e dialogheranno sui temi riguardanti il paesaggio, la natura e la società con Enrico Rivella e Daniele Cerrato.

I libri che verranno presentati sono: "L'intento è amore. Avventure di un educatore sinergico" di Luciano Mastroleo, "Il linguaggio degli immuni" di Andrea Solari, “Naturopatia alpina. Erbe ed antichi rimedi della tradizione valsusina" di Loredana Matonti.

Sempre a partire dalle 10.00 in piazza Emilio Canonica si terrà il mercato dei produttori biologici della rete piemontese Ecorami (ortaggi, pane, cereali, trasformati, frutta, erbe, vino, birra, miele). Dalle 12.00 ci sarà la possibilità di pranzare con le degustazioni a cura delle Nuove Rotte.

Il pomeriggio si aprirà con testimonianze rurali e agroecologiche che vedranno coinvolti diversi soggetti e realtà importanti (Associazione Rurale Italiana, Movimento per la Decrescita felice, Slow Food).

Alle 17.00 ci sarà la proiezione del documentario “Con i piedi per terra”, un lavoro realizzato nel 2016 che raccoglie i racconti di persone provenienti da diverse parti d’Italia che hanno scelto di fare reddito con l'agricoltura, scegliendo quelle metodologie e pratiche più sostenibili e rispettose dei suoli.

Questa indagine, realizzata una decina di anni fa ma ancora molto attuale, sarà lo spunto per chiederci quanto di queste prospettive esista ancora, come sono cambiati eventualmente gli interrogativi, cosa è cambiato nel contesto contemporaneo e quali possibili scenari si possono delineare nelle scelte dei giovani di oggi e di domani.

L’accesso alla manifestazione e alla proiezione sarà ad ingresso libero.