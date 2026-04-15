Le eccellenze di Bra's arrivano a Vinitaly: Carlo Cracco ambasciatore della salsiccia di Bra

A Vinitaly Verona, protagonista la delegazione arrivata da città della Zizzola per presentare BRA’S (dal 17 al 20 settembre a Bra). Un connubio nel segno delle eccellenze di Langhe, Monferrato e Roero, tra vini, solidarietà, salsiccia, formaggio, pane e riso di Bra.

La salsiccia è stata la regina di domenica 12 e lunedì 13 aprile

Una presenza iniziata con la degustazione presso il padiglione del Masaf, il Ministero dell’Agricoltura alla presenza del Ministro Francesco Lollobrigida, domenica 12 (in collaborazione con le scuole alberghiere italiane, con degustazioni proseguite anche nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile) e continuata con il taglio del nastro del padiglione Piemonte con l’assessore al Commercio, Agricoltura, Cibo e Turismo Paolo Bongioanni, il presidente di Piemonte Land of Wine Francesco Monchiero, con il sottosegretario al Masaf Patrizio La Pietra, il presidente di Visit Piemonte Silvio Carletto e il direttore di Ascom Bra e del Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Salsiccia di Bra Luigi Barbero.

Lunedì 13 aprile lo spazio incontri della Regione Piemonte ha ospitato la presentazione di BRA’S. A illustrare l’edizione 2026, di fronte al numeroso pubblico, al fianco del presidente dell’Atl Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino e del direttore Bruno Bertero sono stati Francesco Nasari in rappresentanza di Ascom Bra, Valentina Moretto direttore artistico e organizzativo e Marcello Pasquero responsabile della comunicazione di BRA’S.

Durante la conferenza stampa è stata sottolineata l’importanza crescente della manifestazione braidese, capace di unire tutta la cittadinanza e il territorio e di fare squadra con le altre manifestazioni del territorio Piemontese.

Fulcro della presentazione, l’annuncio delle tappe di avvicinamento all’edizione 2026 di BRA’S in programma a Bra dal 17 al 20 settembre, con il ricco programma di Waiting for BRA’S.

Tra le grandi stelle del firmamento di BRA’S entrerà Carlo Cracco, che aprirà alla salsiccia di Bra le porte del Ristorante Cracco, al piano terra della Galleria Vittorio Emanuele II. Il celebre chef meneghino sarà insignito, martedì 19 maggio del titolo di ambasciatore della salsiccia di Bra per la sua attenzione verso le eccellenze braidesi e in particolare per l’amore verso la salsiccia di Bra.

Una presenza nel capoluogo meneghino preceduta dalla partecipazione, con la Regione Piemonte e Piemonte Is a Tuttofood la fiera internazionale di cibo e bevande, in programma a Milano dall’11 al 14 maggio.

Fondamentali anche gli sforzi fatti da Ascom Bra e dai Consorzi di tutela per valorizzare anche dal punto di vista della comunicazione un prodotto, la salsiccia, diventato estremamente pop e trendy, senza dimenticare la grande storia di un’eccellenza che affonda le proprie origini nel medioevo.

La salsiccia di Bra è la sola prodotta con prevalenza di carni magre di bovino per rispondere alle esigenze della numerosa comunità ebraica della vicina Cherasco, che si riforniva presso il mercato braidese ed esigeva insaccati senza carne suina. Una unicità riconosciuta da un Regio Decreto, emanato a seguito dello Statuto Albertino, che autorizzava i macellai di Bra a utilizzare carne bovina nella preparazione della salsiccia fresca.

Presente presso lo stand della Regione Piemonte il Governatore Alberto Cirio, da sempre grande sostenitore delle eccellenze braidesi: «BRA’S e Vinum possono stare insieme perché mostrano come il nostro territorio sa proseguire con gli eventi tradizionali e storici, ma anche si evolve. In un caffè meraviglioso di Torino, il Mulassano è nato il tramezzino e a Bra, dove c’è gente ingegnosa, hanno lanciato, e lo presenteranno quest’anno, un tramezzino molto speciale con la Salsiccia di Bra».

«Abbiamo presentato un grande evento che racconta il vino e abbiamo presentato la salsiccia di Bra - ha commentato l'assessore regionale al Commercio, al Turismo e all'Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni -, una delle eccellenze assolute dell’agroalimentare piemontese che sta incontrando un successo straordinario e sempre crescente. L'abbiamo presentata anche al MASAF, ne avevamo 24 kg per far conoscere a curiosi, appassionati ma anche a giornalisti e buyer questo prodotto straordinario che sarà protagonista di una fiera diventata nazionale, in programma a Bra dal 17 al 20 settembre 2026».

Il sindaco di Bra Gianni Fogliato fa eco: «Cresce l’attesa per BRA’S vi aspettiamo nelle nostre piazze, slow e barocche, grazie alla collaborazione tra Comune di Bra e Ascom per celebrare le eccellenze del territorio braidese, con la partecipazione dei Consorzi di riferimento e il sostegno di vari Enti, primo fra tutti la Regione Piemonte. Il programma si arricchisce di nuovi ambasciatori che sapranno portare ulteriore lustro ai nostri prodotti che permettono di far conoscere la città di Bra in Italia e nel Mondo».

A tirare le somme della trasferta in terra Veneta per le eccellenze braidesi è il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero: «Ancora una volta abbiamo assistito a un grande lavoro di squadra, a partire dalla Regione Piemonte con il presidente Alberto Cirio e l’assessore Paolo Bongioanni per arrivare agli amici dell’Ente Fiera del Tartufo bianco di Alba e dei paesaggi vitivinicoli Unesco. Ormai la salsiccia di Bra e più in generale le eccellenze braidesi sono tra le stelle più sfavillanti del firmamento enogastronomico piemontese, con ambasciatori straordinari, a partire dal già annunciato Antonino Cannavacciuolo per arrivare a Carlo Cracco che aprirà alla salsiccia, al formaggio, al pane e al riso di Bra le porte della Galleria Vittorio Emanuele II nel salotto più prestigioso di Milano».