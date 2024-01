Formazione 'robotica' dei salesiani di Fossano al Rondò dei Talenti

Tre giornate di formazione innovativa d’avanguardia per altrettante classi del centro di formazione professionale Cnos Fap salesiani di Fossano, al laboratorio di robotica e.DO del Rondò dei Talenti di Cuneo, polo educativo che, grazie alla Fondazione CRC, ha come obiettivo quello di far emergere il talento dei giovani studenti per catalizzare e dare impulso alla crescita, alla conoscenza, alla nascita di idee e alla condivisione di esperienze.

Accompagnati dai formatori facilitatori del CNOS Alessio Tallone e Matteo Bosca, la terza meccanica industriale, la terza e la seconda elettrotecnica si sono sfidate programmando il braccio robotico di Comau e.DO. Sfide sul decimo di secondo per creare il programma step by step migliore, affidabile ed efficiente.

L’esperienza Stem (scienze tecnologia ingegneria matematica) in cui la scuola salesiana è all’avanguardia educativa, grazie ai suoi innovativi laboratori e metodi educativi, permette di acquisire non solo competenze di robotica, matematica, coding e programmazione, ma di imparare anche il confronto, il lavoro cooperativo di gruppo e la puntualità delle consegne.