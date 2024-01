Alba celebra i borghi storici con un pranzo all'insegna della condivisione [FOTO]

Non solo un pranzo, ma un'occasione di condivisione, unione e di valorizzazione delle eccellenze del territorio. Con questo spirito, il gruppo storico della città di Alba, sodalizio che fa parte della giostra delle Cento Torri e che ogni anno anima il Palio degli Asini, ha organizzato un momento conviviale presso l'Alba Accademia Alberghiera.

"Abbiamo invitato i presidenti dei nove borghi albesi per simboleggiare la nostra unione, e come augurio per questo 2024 che ci vede avere tanti obiettivi da realizzare grazie al nostro spirito e alle nostre tradizioni da preservare. Abbiamo scelto l'Apro perché rappresenta anche un'eccellenza del territorio che collabora attivamente nelle nostre iniziative", ha spiegato Luca Sensibile, presidente della giostra delle Cento Torri.

Concetti e apprezzamenti espressi anche dal governatore e per anni presidente delle Cento Torri Alberto Cirio, intervenuto per portare il saluto della Regione al territorio. Erano presenti anche Marco Scuderi, in qualità di vicepresidente dell'Ente Fiera, oltre all'assessore al Turismo di Alba Emanuele Bolla e ai vertici dell'Apro.

A conclusione della mattinata c'è stato un momento molto significativo contro la violenza sulle donne. Il presidente del gruppo storico di Alba, Felice Dezzani, ha regalato a ogni donna presente una rosa rossa, invitando tutti gli uomini ad alzarsi in piedi e ad applaudire.