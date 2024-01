Il grazie della Croce Verde di Saluzzo ai comuni che hanno contribuito all’acquisto di una nuova ambulanza

La nuova ambulanza medicalizzata A49 è già entrata in servizio lunedì scorso.

"La Croce Verde ringrazia il Comune di Saluzzo per la somma donata ed è riconoscente ai comuni di Verzuolo, Piasco e Revello per i finanziamenti che hanno contributo all’acquisto del mezzo a servizio della comunità" - afferma il presidente Michele Isoardi.

Il nuovo mezzo, su cui trovano posto due soccorritori e due sanitari, è stato consegnato sabato 20 gennaio nella sede dell’associazione in via Volontari del Soccorso, alla presenza delle autorità, del presidente di Anpas Piemonte Vincenzo Sciortino, del coordinatore Anpas Cuneo Stefano Pasian e di numerosi volontari del servizio.

Il nastro è stato tagliato da un giovane sostenitore della Croce Verde Saluzzo Gabriele Bertorello, che ha fatto da padrino al mezzo.

“La nuova medicalizzata entra a far parte del parco di otto ambulanze per le emergenze e otto auto per i trasporti dei malati e disabili su un territorio di circa 100 mila utenti" ha ricordato Isoardi.

I contributi dei quattro comuni sono “la dimostrazione della responsabilità del territorio e della capacità di fare rete" ha detto Mauro Calderoni, ricordando come la storia dell’associazione sia intrecciata con quella della comunità cittadina.

Isoardi: “Sono 45 anni di storia sempre legati al servizio popolazione saluzzese”.

Il sindaco di Verzuolo Giovanni Carlo Panero ha ricordato la deliberazione all’umanità in consiglio comunale, sottolineando così il valore di un servizio che è fondamentale per la salute dei cittadini.