Lieto fine a Vignolo: Moon ha trovato una nuova famiglia!

Lieto fine nella vicenda di Moon, il tenerissimo labrador di 5 anni in cerca di famiglia. Dopo l’appello pubblicato questa mattina , coi i padroni, dell'animale impossibilitati a tenerlo, e alla ricerca di qualcuno di affidabile a per dargli il miglior futuro possibile ci giunge la bellissima notizia.

“È per noi una gioia immensa, eravamo così preoccupati di non riuscire a trovare qualcuno che se ne prendesse cura nel migliore dei modi. Dopo il vostro articolo siamo stati contattati da più persone e abbiamo trovato la famiglia giusta per Moon. Grazie di cuore per l’attenzione e l’aiuto che ci avete dato e grazie a tutti i lettori”.

Inizia così, per Moon e la sua nuova famiglia, un’avventura piena d’amore.