Una Giornata Speciale al Canile Rifugio 281di San Michele Mondovì sul rapporto uomo-cane

Nella cornice del Canile Rifugio 281, domenica 28 aprile ha preso vita una giornata preziosa, caratterizzata da un'esperienza unica e coinvolgente. I partecipanti si sono immersi nell'empatia e nell'ascolto reciproco, mettendosi al servizio dei cani in cerca di una nuova casa.

L'evento, promosso dall'associazione GEA (www.geassociazione.eu), ha offerto un'opportunità senza precedenti di comprendere il mondo canino da una prospettiva diversa. Senza pretese né aspettative, i partecipanti hanno vissuto momenti indimenticabili, colti da emozioni intense e arricchenti. La giornata è stata un viaggio di scoperta non solo dei cani, ma anche di se stessi. "È stato un privilegio condividere questa esperienza con tutti coloro che hanno partecipato", afferma Estelo Anghilante presidente dell'associazione. "Siamo grate perché tante persone hanno accolto il nostro invito e la nostra proposta fuori dal comune. Questa giornata non è stata solo significativa per noi, ma ha regalato anche ai nostri ospiti a quattro zampe un'esperienza importante di sana relazione con l'essere umano."

Il Canile Rifugio 281 ha abbracciato un nuovo approccio nel vedere i cani, incoraggiando una scelta consapevole nel momento dell'adozione. Per coloro che desiderano avvicinarsi a questo straordinario approccio o migliorare la relazione con il proprio cane, il Canile Rifugio 281 offre un corso in partenza la seconda domenica di maggio a Mondovì: "Capire il cane".

Questo corso offre un'opportunità unica di approfondire la comprensione dei nostri amici a quattro zampe e migliorare il legame con loro ed è obbligatorio per chi vuole prestare la sua opera di volontariato presso il Canile Rifugio 281.

Per informazioni e iscrizioni, è sufficiente inviare una mail a geassociazione@libero.it o contattare il 3478810065.

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata straordinaria. Il Canile Rifugio 281 è ansioso di continuare a promuovere una cultura di amore e rispetto per i nostri amici canini.