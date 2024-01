Sono importanti i danni subiti dall’autovettura che questa mattina, giovedì 25 gennaio, ha preso fuoco mentre era parcheggiata in via della Resistenza a Saluzzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco arrivati dal locale distaccamento, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza il veicolo. Presente anche la Polizia Locale, impegnata a rintracciare il proprietario del mezzo.