Scomparsa ristoratrice di Roddi, ricerche attivate in provincia di Savona

Ricerche in corso, a Borgio Verezzi (Savona), di Regina Paola Balbo, 56enne residente a La Morra, ma originaria di Roddi, dove è stata titolare per diverso tempo del ristorante Bocciofila roddese e successivamente di un altro bar sotto i portici del palazzo comunale.

A darne notizia è la Polizia Locale della cittadina ligure: "È scomparsa da ieri sera Balbo Regina Paola di 56 anni - si legge sulla pagina Facebook della Municipale - L'ultima volta è stata vista ieri nel territorio di Borgio Verezzi. Se avete informazioni, telefonate immediatamente al numero 112, Carabinieri e Polizia Locale".

Secondo quanto riferito, la donna è giunta in provincia di Savona in treno e lì le telecamere di videosorveglianza ne hanno registrato il passaggio: da quel momento non si hanno più notizie. Stamattina, il marito ne ha denunciato la scomparsa.