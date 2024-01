Gli studenti dei Geometri di Cuneo incontrano i professionisti del settore edile

L’Istituto per Geometri Bianchi Virginio di Cuneo crede fortemente nella valenza delle attività di orientamento per i propri studenti, poiché l’incontro con persone appassionate del proprio settore lavorativo o di studio può aprire le giovani menti verso un futuro più consapevole e appagante.



L'orientamento post-diploma aiuta gli studenti a prendere decisioni informate e responsabili riguardo al proprio futuro formativo e professionale. L’educazione alla scelta, la consapevolezza delle proprie vocazioni, delle opportunità lavorative offerte dal proprio territorio e delle nuove professioni sono essenziali per garantire alle nuove generazioni le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale. Le lezioni orientative sono dunque una fondamentale risorsa, non soltanto per fornire utili informazioni su corsi di studio e opportunità di lavoro, ma anche per riflettere sulle proprie aspirazioni, interessi e obiettivi, individuando le opzioni di studio e di carriera più adatte a ciascuno.

Per questo, da anni l'istituto per Geometri di Cuneo organizza per i propri allievi delle classi quinte una “Settimana proiettata nel futuro”, una full-immersion con esperti di settore, professionisti e figure tecniche legate al mondo del lavoro e universitario.

Dal 29 gennaio al 2 febbraio, più di trenta figure professionali appartenenti a molteplici ambiti si succederanno nella sede scolastica di via Ramorino, con interventi programmati per coinvolgere e appassionare gli studenti al termine del proprio percorso scolastico.



Fondamentale il supporto e contributo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Cuneo (che vanta attualmente circa 1150 iscritti): il Presidente geom. Carlo Cane presenterà la valenza della professione in tutti i suoi aspetti e illustrerà il corso universitario per il Geometra Laureato con cui la scuola di via Ramorino vuol progettare una sinergia tutta cuneese.

Seguiranno lezioni sulla Sicurezza nei cantieri (Silvia Tardivo), Catasto (Laura Bruno), Energia ed efficientamento (Massimiliano Dutto), CTU e CTP (Adriano Renaudi e Franco Margaria), successioni ereditarie (Roberto Rey), collaborazioni con notai per donazioni e divisioni (Bruno Conte), attività estimative per danni da eventi atmosferici (Paolo Giorgis), tecniche integrate per il rilievo con l’utilizzo di Gps, laser scanning 3D e aerofotogrammetria (Studio METROPOINT di Corrado Fino), progettazione e rendering (Filippo Nimot), interior design (Gianluca Bodino e Jacopo Bensa), investimenti immobiliari (Vittorio Nicolino), direzione dei lavori (Gianfranco Ambrogio), restauro e recupero architettonico (Laura Menardi), valorizzazione del patrimonio architettonico (Gruppo BNI).

Interverranno, inoltre, i presidenti del Gruppo Giovani ANCE Cuneo (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Eleonora Garino e Edoardo Tomatis, in rappresentanza del settore delle imprese, e l’arch. Mancini dell’Ente Scuola Edile.



Condivideranno la propria esperienza anche molti ex-studenti: alcuni che hanno conseguito di recente l’abilitazione professionale post-diploma, altri inseriti nei percorsi di formazione e carriere universitarie. Tra questi Marco Rosso, Ingegnere strutturista e ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, Manuel Cesana, libero professionista e consigliere comunale - già vincitore della Gara nazionale CAT per studenti geometri nel 2018 -, Edoardo Castellino, tecnico comunale presso il Comune di Busca, Giulia Marchetti, amministratrice di condominio, Fabio Panero, designer, Giulia Morelli, Gioele Gallo e Luca Unnia, studenti universitari.



Davvero molteplici le opportunità di scelta formativa e professionale per i neodiplomati geometri, una concreta professione ancora con tanto di “firma” progettuale obbligatoria nel settore pubblico come in quello privato, tanto che da anni l’offerta supera ormai la domanda e l’Istituto non riesce a soddisfare tutte le richieste di inserimento che continuamente pervengono alla scuola. Sarà anche l’occasione per presentare le nuove attrezzature elettroniche Geometra 4.0 (droni per l’aerofotogrammetria del territorio, scanner laser e stampanti 3d) di cui il Bianchi Virginio si è dotato di recente.