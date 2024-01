Coppia di anziani sventa truffa telefonica a Niella Tanaro, grazie agli incontri con i Carabinieri

"Signora sono il maresciallo dei Carabinieri, volevo informarla che sua figlia è stata coinvolta in un incidente, non è grave ma dovremmo passare da casa vostra per farvi firmare dei documenti".

Questo il contenuto di una telefonata che ha ricevuto ieri, lunedì 29 gennaio, una coppia di anziani di Niella Tanaro.

Pronta la risposta dei coniugi che, capendo che si trattava di una truffa simile a quelle illustrate dai Carabinieri nel corso di una serata informativa, hanno riagganciato la cornetta, chiamato la figlia e le Forze dell'Ordine per segnalare l'accaduto.

"Quello che è successo - spiega il sindaco Gian Mario Mina - è la dimostrazione di quanto possono fare la differenza gli incontri con le Forze dell'Ordine. Proprio lo scorso venerdì, alla bocciofila, con i Carabinieri di San Michele Mondovì e il maresciallo Daniele Dimartino si è svolta una nuova serata dedicata alla prevenzione delle truffe. Sono momenti importati e la vicenda di ieri dimostra proprio che l'informazione può fare la differenza".