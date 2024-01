Rinnovo vertici Fondazione CRC: le riflessioni di Monviso in Movimento

La recente presentazione del bilancio di mandato 2020 24 della Fondazione CRC e le grandi manovre avviate per il rinnovo dei vertici della stessa, che si svilupperanno nei prossimi mesi, stimolano alcune riflessioni di tipo programmatico.

In questa fase di ricostituzione degli organi sarebbe interessante, oltre che utile, che i diversi enti che designano i propri rappresentanti nel nuovo Consiglio della Fondazione, preso atto del lavoro svolto nel quadriennio trascorso, individuassero degli obiettivi strategici per caratterizzare il prossimo programma. Cioè oltre a pensare a chi nominare individuare un mandato da assegnare loro, un po’ come fanno gli azionisti verso l’amministratore delegato nelle società per azioni.

E proprio su questo tema ci permettiamo di segnalare alcune questioni, poco più che titoli, che riteniamo qualificanti. Sui due fronti, quello delle erogazioni e quello della gestione del patrimonio.

Le erogazioni sono l’ambito che raccoglie il maggior interesse da parte degli stakeholder e delle molte realtà territoriali e i numeri del passato quadriennio lo dimostrano. Ciò nonostante ribadire alcune indicazioni ci sembra opportuno:

privilegiare progetti strategici , magari pluriennali rispetto al contributo per iniziative singole o per la gestione ordinaria ( i cosiddetti “contributi a pioggia”);

Ma è sul fronte della gestione del patrimonio, parliamo di circa 1.900 milioni di euro (1,9 miliardi di €) che vorremmo soffermarci maggiormente, sottolineando tre aspetti che riteniamo importanti:

Eticità degli investimenti . Non solo spazio e attenzione all’elemento reddituale (principio dell’economicità della gestione, criteri prudenziali, diversificazione del rischio) ma maggior spazio e attenzione ai criteri etici per le realtà (aziende, fondi) in cui si investe. E’ vero, già si chiede a queste realtà il rispetto dei criteri ESG (Environment, Social and Governance) che misurano il rating di sostenibilità. Ma una maggior attenzione e restituzione al territorio delle scelte tecnico-finanziarie fatte internamente dalla struttura sarebbe opportuno. Nel Rapporto annuale 2022 su 70 pagine solo poche pagine sono dedicate al patrimonio e alla sua gestione, il grosso è dedicato all’attività progettuale ed erogativa.

Investire in sostenibilità . Riteniamo importante, in questa fase storica, dare come indirizzo il puntare su investimenti green. Dare cioè priorità all’investimento pulito prima ancora di valutare la redditività sul fronte esclusivamente finanziario, anche rischiando di perdere qualche risorsa per le erogazioni.