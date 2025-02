Da anni una lunga fila di transenne da cantiere deturpa uno dei viali più belli di Cuneo

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per la risistemazione del percorso pedonale di corso Solaro, dal lato della ripa verso il torrente Gesso, tra il monumento al matematico Peano e il monumento alla Resistenza.

È uno degli interventi a cui la Giunta ha dato il via libera nel mese di dicembre.

L'annuncio dell'amministrazione e di questo importante intervento ci costringe a spostarci, restando sempre lungo la stessa direttrice, verso il cuneo del capoluogo e quindi verso piazza Torino.

Qui, da più di due anni, un lungo tratto di corso Giovanni XXIII, il Lungogesso, dalla Prefettura fino alla scalinata dei Lavatoi, è percorso da una lunga fila di transenne provvisorie il cui scopo è quello di impedire alle persone di avvicinarsi alla balaustra che separa il viale dalla ripa sottostante. Qestioni di sicurezza, essendo il parapetto non più a norma di legge in quanto troppo basso.

Il problema era stato sollevato dal Comitato Cuneo Centro Storico nel corso del primo incontro pubblico con l'amministrazione, a fine 2022.

Da allora, nulla è stato fatto. Le transenne sono ancora lì e il viale, in una zona centralissima, si presenta alla vista come un perenne cantiere. Senza contare che le transenne sono in affitto e, pertanto, hanno un costo.

Bene, quindi, che si intervenga su corso Solaro. Ma a quando la sistemazione di uno dei viali ciliari più importanti della città? Delle transenne ferme lì da anni non sono sicuramente un bel biglietto da visita...