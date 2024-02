"Posso ancora vivere e stare con le persone che amo": il grazie di Manuela ai medici del Santa Croce di Cuneo

Manuela Degiovanni è una donna di 67 anni di Sommariva del Bosco. Vuole ringraziare l'ospedale di Cuneo, il Santa Croce, e il personale dei tanti reparti coinvolti in un intervento che l'ha vista "sotto i ferri" per ben nove ore.

Un'operazione rischiosissima, a causa di un cuore funzionante al 20%. L'alternativa sarebbe stata quella di passare il resto della vita su una sedia a rotelle. Ma la signora Manuela non ha voluto. Ha deciso di accettare il rischio, nonostante la chiarezza con cui i medici le hanno parlato. "In quella sala operatoria non ero sola. Con me c'erano mio marito, le tante persone che mi vogliono bene e Dio, che non ci abbandona mai", ci racconta.

L'intervento è perfettamente riuscito. Quasi impossibile da credere, con quel cuore così mal ridotto. "Voglio ringraziare prima di tutto l'anestesista Marilicia Mileto, che chiamerò per sempre anestesista guerriera. Si è preparata a questa avventura coinvolgendo anche un gruppo di neurologi e altri esperti che mi hanno costantemente monitorata. L'intervento è stato eseguito dai dottori Ermanno Favata e Andrea Garnero, assieme al dottor Michele D'Agruma. Tutto è andato anche meglio del previsto. Sono usciti da quella sala con il sorriso e lo hanno detto a mio marito, che ha aspettato per un tempo lunghissimo", ci racconta.

Il suo grazie è anche per infermieri e oss, che hanno reso più piacevole e semplice la sua permanenza in ospedale. "Volevo condividere questo straordinario intervento con i lettori di Targatocn. Abbiamo un ospedale eccezionale, così come lo è chi ci lavora. Ora mi godo il tempo che mi resta da vivere, con le persone che amo".