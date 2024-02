Il cheraschese Marcus eliminato da Masterchef: "Ma tra qualche mese sarò padre, la mia vittoria più bella"

Marcus Agerstroem, il 43enne svedese che oggi vive a Cherasco insieme con la moglie Giuliana, ha terminato la sua avventura a Masterchef 13.

È stato eliminato nella puntata del programma di Sky Uno andata in onda ieri sera, giovedì 1 febbraio: non ha superato il Pressure Test, la prova nella quale si scontrano i concorrenti sconfitti nella gara in esterna. Manche che Marcus aveva saltato: il cheraschese durante la sua ultima puntata non ne ha azzeccata una. O quasi.

In realtà la serata era iniziata bene per lui, durante la prova della Mistery Box, gara che non prevede eliminazione e dunque viene sfruttata dai concorrenti per dar libero sfogo alla loro creatività in cucina. Qui Marcus è stato chiamato tra i tre migliori piatti presentati: con il suo "Gioco da bambino", una composizione a base di capesante, burro aromatico, avocado fritto ed altri frutti ha attirato l'attenzione dei tre giudici, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Canavacciuolo, presentando un piatto coloratissimo e ricco di sapori.

Pur non vincendo, è ripartito con convinzione nell'Invention Test, ma lì si è inceppato. Ospite della puntata era il titolare di uno dei più antichi forni di Roma, Pier Luigi Roscioli, che ha creato in studio delle splendide pizze alla pala. I concorrenti avevano il compito di riproporle, rivisitate a loro piacimento. E nel cheraschese è venuta fuori tutta la sua anima svedese.

Marcus ha "azzardato" un'improbabile Pizza con ananas che ha fatto rizzare i capelli al napoletanissimo chef Canavacciuolo, il quale già durante la preparazione dell'impasto lo ha redarguito con un sibillino "Ma sei sicuro?". Lui è andato dritto per la sua strada, ma al momento degli assaggi è finito miseramente all'ultimo posto: brutta la forma della sua pizza, mal lievitata e per di più con ingredienti scarni e poco gustosi

Il suo nome "Rompere i tabù" non ha incantato nessuno. Tanto meno Antonino Canavacciuolo, che si è infuriato: "Pensi che con 4 cubetti di ananas buttati sopra tu possa pensare di rompere un tabù? Ne devi fare di strada prima di prenderti certe licenze...".

Marcus Agerstroem è stato invitato a togliersi il grembiule, ma quando tutti ormai pensavano fosse eliminato i giudici gli hanno concesso un'ultima possibilità, affidandogli il grembiule nero che lo mandava direttamente al Pressure Test senza passare per la prova in esterna.

Ma non era proprio serata per lui. L'ultima sfida prevedeva un piatto a base di rognone, che Marcus ha completamente cannato. Lo ha chiamato "Seconda chance", ma non gli è stata data: il suo rognone era palesemente bruciato da un lato, mentre l'interno si presentava ancora crudo. "Peccato, perché il piatto era anche ben presentato", ha detto chef Locatelli: lo svedese di Cherasco è nuovamente finito in coda, stavolta definitivamente eliminato.

Tra le lacrime di tutti i compagni. Marcus, infatti, ha lasciato un ottimo ricordo nella Master Class, dove notoriamente ogni anno si creano delle fazioni. In questa edizione si scontrano i caratteri forti della 44enne bolzanina Michela con la giovane trentina Kassandra, le quali sono seguite dai loro sodali. Marcus no, lui è sempre stato neutrale e ben voluto da tutto il gruppo: "Vi amo", ha detto commosso al momento dei saluti.

Prima di varcare per l'ultima volta la porta della Master Class il cheraschese ha annunciato: "Tra pochi mesi divento papà, il momento più importante della mia vita". E allora, congratulazioni e buona vita simpatico Marcus!