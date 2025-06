Fiosterapista va in pensione e regala i suoi attrezzi al Comune di Trinità

La sindaca di Trinità, Ernesta Zucco, ha voluto ringraziare pubblicamente Domenico Costamagna, fisioterapista che è andato in pensione e che "per lungo tempo ha servito egregiamente i residenti della casa di riposo di Trinità. Invece di vendere i suoi attrezzi da lavoro, ha pensato di regalarli al Comune. Non è un fatto consueto avere una donazione così importante!", commenta

Ha donato tantissimo materiale: un materassino elettrico per automassaggio, un trampolino elastico, una panca ad inversione antigravitazionale, una panchetta multifunzione, la pedana propriocettiva, il piano instabile per postura, un pannello da muro per recupero motricità della mano e molti palloni, giochi per bambini ed adulti, cuscini, materassini per ginnastica, attrezzi per riabilitazione muscolare, una cyclette, una cyclette a pedale, alcune sedie d’epoca per il teatro e altro materiale,

"In questo periodo l’amministrazione ha completato una palestra dal cohousing e molti attrezzi sono andati a completarla, altri come le cyclette ed attrezzi vari sono finiti presso gli alloggi del cohousing, molto graditi dai residenti, altri oggetto saranno in uso all’estate ragazzi e bimbi. È un grande atto di generosità che mi premeva portare all’attenzione dei trinitesi, rivolgo anche un doveroso grazie da parte della compagnia teatrale trinitese “Gli Instabili” che potranno avere, oltre ad abbellite l’ingresso del teatro, pezzi autentici per scene di copioni teatrali.

Che dire …. La generosità di Domenico è grande come il suo cuore. Grazie Domenico da parte di tutta comunità, di coloro che vorranno usufruire della nuova palestra attrezzata, dell’amministrazione e mia personale. Grazie, grazie ed ancora grazie.