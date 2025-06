Alta via del Sale, il sindaco di Limone: "Consentito il transito ai mezzi motorizzati nel weekend"

Il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi, in qualità di primo cittadino e quindi di autorità locale di pubblica sicurezza, interviene per fare chiarezza in merito alle notizie circolate recentemente sull’Alta Via del Sale, “sottolineando il mio dovere di tutelare l’incolumità di tutti coloro che accedono a questo straordinario itinerario d’alta quota”.

Le dichiarazioni si riferiscono alla pubblicazione dell’ordinanza n. 15 del 14 giugno 2025, inerente la chiusura completa al traffico veicolare e pedonale di un tratto dell’Alta Via del Sale, all’altezza del km 2+500, subito dopo il bivio per il Colle di Tenda, in attesa di un intervento urgente per il ripristino della sicurezza dell’area.

“Come è noto – dichiara Massimo Riberi - nel 2024 si era verificato un primo smottamento, non preoccupante, che ha interessato la scarpata della strada nei pressi del casello di accesso all’Alta Via del Sale e che si è ulteriormente aggravato nella primavera del 2025 in seguito alle intense precipitazioni.

In vista dell’avvio della stagione estiva, l’Amministrazione comunale ha affrontato con tempestività l’emergenza, attivando le procedure previste dalla normativa vigente. Con apposita ordinanza è stata autorizzata l’esecuzione dei lavori di consolidamento, con l’obiettivo di ripristinare la piena fruibilità dell’itinerario in condizioni di sicurezza, minimizzando al contempo i disagi per operatori e turisti, in un periodo caratterizzato da forte affluenza sia nazionale che internazionale”.

“Il cantiere è stato avviato questa mattina, giovedì 19 giugno – continua il primo cittadino -. I lavori, per un importo complessivo di 200.000 euro, interamente a carico del Comune, saranno eseguiti con la massima rapidità. L’impresa incaricata opererà per consentire il transito dei mezzi motorizzati, oltre che di pedoni e ciclisti, già a partire da questo fine settimana.

È evidente che l’autorizzazione al passaggio durante l’esecuzione dei lavori sarà subordinata alla valutazione favorevole dei tecnici incaricati – in particolare del geologo e dell’ingegnere responsabile della progettazione e direzione lavori – che monitoreranno costantemente le condizioni di stabilità e sicurezza.

In accordo con il gestore della viabilità e con la direzione dei lavori, si cercherà di garantire l’accesso all’Alta Via del Sale anche nei giorni feriali, attraverso finestre orarie di transito contingentato, definite in base all’avanzamento dell’intervento e alle condizioni operative.

Ribadisco con fermezza che la sicurezza rappresenta un valore fondamentale e non negoziabile, prioritario rispetto a qualsiasi altra esigenza. Non appena saremo in possesso di nuove valutazioni tecniche, provvederemo ad aggiornare tempestivamente l’ordinanza attualmente in vigore.

Confidando nella collaborazione e nel senso civico di tutti, rinnovo l’impegno dell’Amministrazione comunale a coniugare sicurezza, tutela del territorio e valorizzazione turistica di un percorso di assoluto pregio come l’Alta Via del Sale”.

Alta Via del Sale – Casello di Limone Piemonte

Apertura al pubblico da sabato 21 giugno 2025

Accesso con limitazioni temporanee per lavori urgenti di messa in sicurezza a causa di una frana:

• 🚶‍♂️🚴‍♀️ Dal lunedì al venerdì:

Accesso consentito solo a pedoni e ciclisti.

• 🚗🏍️ Sabato e domenica:

La strada sarà aperta anche ai mezzi motorizzati, fatto salvo eventuali problematiche di cantiere.