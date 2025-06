Impresa albese tra le onde: Michele Drocco e Fabio Giordano vincono la Traversata Ponza-Circeo

Una sfida lunga 36 chilometri tra le acque del Tirreno. Una staffetta a due, chiamata ironicamente Pensavo peggio, e una vittoria tutta albese. Michele Drocco e Fabio Giordano, nuotatori di Alba, hanno trionfato nella seconda edizione della Traversata a Nuoto Ponza–San Felice Circeo, portando a termine il percorso in "8 ore, 13 minuti e 6 secondi".

La competizione, andata in scena sabato 14 giugno, è partita alle 7:30 dal tratto Gavi dell’isola di Ponza e si è conclusa sulla spiaggia libera di San Felice Circeo, nei pressi di piazza Cresci. Una rievocazione moderna di una delle prove più leggendarie degli anni Ottanta e Novanta, quando la traversata richiamava in Lazio nuotatori da tutta Italia.

Oggi, la sfida è tornata in una veste più accessibile, grazie alla formula della staffetta che ha coinvolto un totale di 50 partecipanti in varie modalità: nuoto in solitaria, staffette multiple, e – come nel caso dei due albesi – staffetta a due.

In rappresentanza del Cuneese c’erano anche cinque atleti braidesi e Giulia Travaglio di Bossolasco, che hanno condiviso l’esperienza su imbarcazioni di appoggio, con la sicurezza garantita da una barca ammiraglia dotata di medico rianimatore a bordo.

L’evento è stato organizzato da ASD Nuotando con Amore – Swimming Travel, in collaborazione con i Comuni di San Felice Circeo e Ponza.