I casino online con i migliori bonus di benvenuto

Per attirare nuovi utenti, i casino online spesso offrono dei bonus di benvenuto. Questa pratica è stata adottata anche dai cripto casino, ovvero le piattaforme di gambling online dove è possibile depositare e vincere criptovalute.

I cripto casino sono in continua espansione, in quanto offrono diversi vantaggi agli utenti, come ad esempio la possibilità di accedere senza verifica KYC, oppure effettuare transazioni rapide e sicure.

Vediamo quali sono i cripto casino con il miglior bonus di benvenuto.

Mega Dice

Mega Dice è stato il primo cripto casino a integrare l’app Telegram per l’accesso e per il servizio clienti. Tramite Telegram, gli utenti di Mega Dice possono giocare e scommettere direttamente dalla chat, ricevendo allo stesso tempo il supporto del servizio clienti 24/7.

Mega Dice offre un generoso bonus di benvenuto del 200% fino a 1 BTC, con un bonus free spin che include 50 giri gratuiti sulla slot machine Wanted Dead.

Il deposito minimo richiesto è di 20 dollari in criptovaluta, da effettuare entro 30 giorni dalla registrazione sul cripto casino. Per prelevare i fondi depositati per il bonus è necessario effettuare almeno 40 puntate su qualsiasi tipologia di gioco o sulle scommesse.

I giocatori hanno 14 giorni per raggiungere il requisito di scommessa del 200%. Il contributo di scommessa dipende dalla tipologia di gioco. Le slot machine contribuiranno al 100%, le scommesse al 50%, le roulette al 5% e gli altri giochi al 20%.

Mega Dice ha una vasta gamma di giochi, inoltre presenta una sezione di scommesse con una nutrita selezione di sport ed e-sport.

VAI SU MEGA DICE

Lucky Block

Lucky Block è un cripto casino basato sul token LBLOCK, famoso per la sua vasta gamma di slot machine e crash games.

Uno dei vantaggi principali di Lucky Block risiede nella possibilità di comprare e depositare criptovalute tramite il cassiere del cripto casino, senza dover registrare un account su un exchange.

Lucky Block offre un ottimo bonus di benvenuto ai nuovi utenti. Dopo la registrazione sulla piattaforma, i giocatori riceveranno un bonus del 200% per un massimo di 10.000 dollari e 50 giri gratis sulle slot machine migliori del cripto casino. Il bonus di benvenuto viene erogato al 10% per ogni 6 puntate o scommesse.

Depositando 100 dollari, si riceveranno 200 dollari di bonus. Con una puntata di 600 dollari, si otterranno 20 dollari del bonus che si potranno prelevare senza fare altre puntate. Per utilizzare il bonus, gli utenti avranno 14 giorni a disposizione.

Per quanto riguarda i requisiti di scommessa, le slot machine contribuiscono al 100%, le scommesse sportive e i giochi da tavolo contribuiscono al 50%, mentre tutti gli altri giochi contribuiscono al 20%.

VAI SU LUCKY BLOCK

Wall Street Memes Casino

Wall Street Memes Casino è un crypto casino creato dal team della meme coin WSM, in modo da inserire la criptovalute nel settore della GambleFi e generare un aumento del valore.

Il Wall Street Memes Casino offre diversi bonus e promozioni per i giocatori. I nuovi utenti possono ottenere un bonus del 200% sul loro primo deposito, fino a 25.000 dollari.

Inoltre, con un deposito in WSM sarà possibile ricevere 200 giri gratuiti sulla migliore slot machine del cripto casino. Effettuando il primo deposito utilizzando altre criptovalute, si otterranno 10 giri gratuiti.

I titolari del WSM avranno accesso ad alcune funzioni particolari e potranno partecipare ad un programma fedeltà che includerà diversi vantaggi.

Sebbene sia una piattaforma arrivata di recente sul mercato, Wall Street Memes Casino offre tantissimi giochi tra slot machine, giochi da tavolo, megaways e giochi con croupier dal vivo. Non manca la sezione scommesse, con sport ed e-sport.

VAI SU WALL STREET MEMES CASINO