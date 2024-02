Due giovani medici di base rinunciano all'incarico e lasciano scoperta la città di Racconigi

La problematica dei medici di base a Racconigi, purtroppo, ancora non ha trovato una soluzione.

Dopo le difficoltà degli ultimi mesi, che hanno costretto alcuni cittadini a scegliere un medico di famiglia non esercitante in città ma nei comuni limitrofi, per ben due volte si è giunti vicini a una soluzione positiva, ma in entrambe le situazioni i medici incaricati, ambedue molto giovani, hanno rinunciato all’ultimo, forse timorosi di assumere un impegno così gravoso.

“Siamo in costante contatto con l’AslCn1, nelle persone del nuovo direttore del distretto Nord-Est dott.Saglione e del direttore generale dott. Giuseppe Guerra, - spiega il sindaco Oderda - tutti alla ricerca di soluzioni percorribili e tutti con la più completa disponibilità a mettere in campo qualsivoglia azione che possa agevolare la presa di servizio di nuovi medici in città, ma purtroppo Racconigi, come molti altri paesi e città, sta pagando anni di politiche sanitarie miopi e di scelte del mondo universitario poco lungimiranti, con il numero chiuso che ancora oggi ostacola l’accesso a molti studenti. Noi intanto continueremo a muoverci per sollecitare una soluzione su tutti i tavoli istituzionali, anche ai massimi livelli, pur consci che non è semplice per nessuno trovare risposte. Tutt’oggi vi sono ipotesi in campo che si stanno valutando ma ancora nulla è certo, tranne il fatto che saremo sempre vigili e attenti all’evolversi della situazione per tutelare il diritto alla salute di ogni cittadino racconigese”.

“La carenza dei medici di base, per gli adulti e anche per i pazienti più piccoli, - commenta il direttore generale dell’AslCn1, dott. Guerra - è purtroppo un problema che si sta trascinando da alcuni mesi in modo generalizzato, al quale non sempre è facile porre rimedio. In questo caso specifico, anche grazie alla fattiva collaborazione del comune, stiamo lavorando in modo importante per individuare il candidato interessato ad esercitare a Racconigi, e siamo speranzosi di poter presto dare una risposta concreta alle necessità di molti cittadini”.