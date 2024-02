Lavoro ed università, orientamento verso il futuro all'Istituto per geometri di Cuneo

Anche docenti del Politecnico a far lezione all’Istituto per geometri di Cuneo



Catasto, stime, perizie, progettazione, topografia, successioni ereditarie, interior design, rendering, consulenze per privati e per il tribunale, restauri, energia: quanto cose sanno fare i futuri geometri dell’Istituto Bianchi Virginio di Cuneo e che hanno potuto sperimentare ed orientarsi nella settimana di alternanza scuola lavoro.

Anche l’università: è stato un gradito ritorno a casa in qualità di docente verso i suoi giovani colleghi studenti per il bovesano ing. Marco Martino Rosso, con un curriculum lungo così (https://www.polito.it/personale?p=marco.rosso), autore di ricerche e pubblicazioni in tutto il mondo, ex studente geometra del Bianchi Virginio, ora docente e ricercatore nel campo delle strutture al Politecnico di Torino. Arrivò secondo alla gara nazionale geometri tra le migliori 800 scuole in tutt’Italia. Una scuola antica ma che non passerà mai di moda, che fornisce i capisaldi, le strutture fondanti per qualunque lavoro ed università. L’ing. Rosso non è l’unico docente del Politecnico ai geometri Cuneo: anche la prof.ssa Nadia Montersino, insegna come docente di ruolo ai geometri Cuneo ma anche al Politecnico di Torino come docente esterno di analisi matematica, algebra lineare e geometria presso il dipartimento di scienze matematiche.

L’Istituto per Geometri Bianchi Virginio di Cuneo crede fortemente nella valenza delle attività di Orientamento per i propri studenti, poiché l’incontro con persone appassionate del proprio settore lavorativo o di studio può aprire le giovani menti verso un futuro più consapevole e appagante.

Da anni l'istituto per Geometri di Cuneo organizza per i propri allievi delle classi quinte una “Settimana proiettata nel futuro”, una full-immersion con esperti di settore, professionisti e figure tecniche legate al mondo del lavoro e universitario.

Dal 29 gennaio al 2 febbraio, più di trenta figure professionali, insieme al collegio geometri di Cuneo, appartenenti a molteplici ambiti si sono alternate nella sede scolastica di via Ramorino.

Davvero molteplici le opportunità di scelta formativa e professionale per i neodiplomati geometri, una concreta professione ancora con tanto di abilitazione e di “firma” progettuale obbligatoria nel settore pubblico come in quello privato, tanto che da anni l’offerta supera ormai la domanda e l’Istituto non riesce a soddisfare tutte le richieste di inserimento che continuamente pervengono alla scuola. È stata l’occasione per presentare le nuove attrezzature elettroniche Geometra 4.0 (droni per l’aerofotogrammetria del territorio, scanner laser e stampanti 3d) di cui il Bianchi Virginio si è dotato di recente.