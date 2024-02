Garessio, Francesca Nannarone compie 107 anni ed entra nel novero dei supercentenari d'Italia

Fino a un paio di anni fa era la signora più longeva del paese e ora è stata inserita nel novero dei più longevi d'Italia.

Ha spento 107 candeline Francesca Nannarone, residente a Garessio.

Ex dipendente Pirelli è nata il 3 febbraio 1917 a Candela, in provincia di Foggia e vive in frazione Trappa dove ieri, con la figlia Lucia, il genero Edoardo e la nipote Antonella, insieme all'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore Pierandrea Camelia, ha festeggiato questo importante compleanno.

La signora Francesca è stata inserita ufficialmente nel novero dei “Supercentenari” Italiani, che raccoglie le persone più longeve del Paese. Lo scorso anno era stata premiata dall'Associazione nazionale famigliari dei caduti e dispersi in guerra con un attestato e la medaglia dell'Unità d'Italia per essere la "meno giovane" delle vedove di guerra delle province di Cuneo e Savona.

Infatti, oltre ad essere orfana di guerra (il padre Nicola, artigliere, morì sul Monte Grappa nella Prima Guerra mondiale), nel secondo conflitto mondiale ha pianto il marito Rocco Mazzeo, della 1^ Brigata mobile “Vittorio Ricciarelli”, ucciso in un conflitto a fuoco a Cavallermaggiore il 27 febbraio 1945.