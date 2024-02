35 alunni del Denina Pellico di Saluzzo alle Olimpiadi Italiane di Statistica

Martedì 16 gennaio 35 alunni del Denina Pellico Rivoira si sono cimentati nelle Olimpiadi Italiane di Statistica organizzate dall’Istat. La competizione consiste in un test di venti domande in 40 minuti svolto in laboratorio informatico.

Tra le classi prime si è distinto Fabio Iacob Ionut della 1C E-commerce con 52 punti sui 60 a disposizione e una ragguardevole 29° posizione nazionale su quasi 2000 partecipanti. Degne di nota anche la 70° e 74° posizione di Gloria Ciravegna (1K Chimica) e Marco Ghione (1C).

Anche la sfida delle seconde è stata vinta dall’indirizzo E-commerce grazie a Giorgia Beltramo di 2C con 52 punti e 80° posto nazionale. Completano il podio Zoe Marchisio (2B AFM) e Virginia Castagnino (2C).

La classifica delle terze, infine, è tutta formata da allieve della 3P Servizi Commerciali: guida Hu Miaomiao con 37 punti e 88° posto, seguono Gaia Bonetto e Ana Maria Gavriluc.

L’Istituto si congratula con gli allievi, in particolare per i molti piazzamenti nella top 10%, in classifiche dominate dai licei scientifici.

Infine da sottolineare con piacere anche la prevalenza femminile tra i primi classificati, a smentire il falso luogo comune secondo cui le ragazze avrebbero più difficoltà in matematica.