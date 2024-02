Il teatro civico di Busca ospiterà lo scrittore Tiziano Scarpa, premio Strega 2009

Save the date: è un data da segnare, per la serie Incontri con l'autore in biblioteca, quella di domenica 10 marzo alle ore 21 al Teatro Civico quando arriverà a Busca il Premio Strega 2009 Tiziano Scarpa (con Stabat Mater). Lo scrittore presenterà il suo lavoro più recente “La verità e la biro”, un libro che non assomiglia a nessun altro: un romanzo, un saggio, un memoir, una dissertazione gioviale e serissima intorno ad alcuni temi cardine del nostro tempo.



Ingresso gratuito con prenotazione allo 0171.948621 biblioteca@comune.busca.cn.it



Tiziana Scarpa, nato Venezia nel 1963, è scrittore di romanzi e di teatro e poeta, è anche un lettore scenico delle opere sue e altrui. Collabora con vari giornali. Ha scritto saggi e testi creativi su vari artisti ed è anche un traduttore di libri come La caduta, dello scrittore brasiliano Diogo Mainardi.

Tra i suoi libri, Occhi sulla graticola (Einaudi 1996 e 2005), Amore® (Einaudi 1998), Venezia è un pesce (Feltrinelli 2000), Cos'è questo fracasso? (Einaudi 2000), Cosa voglio da te (Einaudi 2003), Kamikaze d'Occidente (Rizzoli 2003), Corpo (Einaudi 2004 e 2011), Groppi d'amore nella scuraglia (Einaudi 2005 e 2010 e «Collezione di poesia» Einaudi 2020), Batticuore fuorilegge (Fanucci 2006), Comuni mortali (Effigie 2007), Stabat Mater (Einaudi 2008, 2010 e 2023, premio Strega 2009 e Premio SuperMondello 2009), L'inseguitore (Feltrinelli 2008), Discorso di una guida turistica di fronte al tramonto (Amos 2008), Le cose fondamentali (Einaudi 2010 e 2012), La vita, non il mondo (Laterza 2010), Il brevetto del geco (Einaudi 2016 e 2017), Il cipiglio del gufo (2018 e 2020), la raccolta di poesie Le nuvole e i soldi (2018), Una libellula di città (minimum fax2018), La penultima magia (Einaudi 2020) e La verità e la biro (Einaudi 2023). Dall'inizio degli anni Novanta a oggi ha scritto una quindicina di testi per la scena e per la radio.