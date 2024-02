A breve il bando per la gestione del centro per diversamente abili nell'H Zone

L'H Zone di Alba sarà una delle zone che più cambierà volto, grazie a numerosi interventi che prevedono oltre alla realizzazione della caserma dei vigili del fuoco, la nuova palestra al servizio degli istituti scolastici e un centro dedicato ai bambini diversamente abili.

Spiega l'assessore ai lavori pubblici Massimo Reggio: "Per l'amministrazione comunale rappresenta un tassello fondamentale nel progetto di recupero dell'intera area. Il centro verrà terminato entro qualche mese nel fabbricato delle ex scuderie della Caserma Govone, in continuità alla porzione già adibita a Centro Giovani".

Aggiunge l'assessore alle politiche sociali Elisa Boschiazzo: "Si tratta di un servizio rivolto alle persone più fragili che va a completare una zona in piena espansione. Un progetto nato nel 2019 e che vedrà finalmente i suoi frutti. A breve uscirà, infatti, il bando rivolto alle realtà che operano nell'ambito della disabilità. Ci sembra un sito perfetto perché oltre agli spazi interni ci sarà la possibilità di usufruire del parco Sobrino, in maniera condivisa insieme alla comunità".