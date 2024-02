Peveragno e Cuneo piangono Romina Colombero: scomparsa a 36 anni la titolare del “Pepenero”

Le comunità di Peveragno e Cuneo in lutto per la scomparsa di Romina Colombero, ben conosciuta titolare del negozio di abbigliamento da uomo “Pepenero” in via Felice Cavallotti (nel capoluogo).



Romina – originaria della frazione peveragnese di San Lorenzo - aveva 36 anni e circa un anno e mezzo fa le era stato diagnosticato un tumore. È deceduta ieri (venerdì 9 febbraio) all’Hospice di Busca.



Al “Pepenero” aveva cominciato a lavorare come commessa, per poi – nel 2009 – rilevarlo direttamente. I conoscenti e gli affezionati clienti la ricordavano come una donna solare e sportiva, appassionata di fotografia.



Romina lascia il compagno Paolo e la figlia Matilde di quattro anni, oltre alla mamma Anna e al papà Franco. Il funerale si terrà lunedì 12 febbraio alle 10.30 nella parrocchiale della frazione in cui domani alle 18 avrà luogo il rosario.