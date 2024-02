La nuova meme coin SMOG potrebbe crescere in concomitanza con l’Anno del Drago cinese

L’Anno del Drago è un evento culturale molto importante in Cina, in quanto viene associato a fortuna e positività.

Se nella cultura occidentale il drago è stato spesso associato ad entità maligne, secondo quella orientale il Drago è una figura positiva, in quanto rappresenta forza, salute, armonia e successo.

In particolare, l’Anno del Drago che partirà il 10 febbraio 2024 sarà quello del Drago Verde di Legno. Questa creatura mitologica rappresenta valori importanti come affidabilità, calma e crescita.

Sebbene non ci sia alcuna correlazione con il mercato delle criptovalute, alcuni esperti ritengono che l’Anno del Drago possa influenzare i trader asiatici e convincerli a investire in Bitcoin e nelle altcoin.

Bisogna considerare che il nuovo Anno del Drago coincide con la nuova fase rialzista del mercato, innescata dall’approvazione degli ETF Spot Bitcoin da parte della SEC, avvenuta a gennaio. Il Bitcoin è cresciuto del 4,82% nelle ultime 24 ore, superando i 47.000 dollari.

Inoltre, secondo gli analisti l’Anno del Drago in Cina potrebbe far crescere l’interesse dei trader per nuovi progetti come SMOG, una nuova meme coin basata sulla blockchain di Solana e portata anche su Ethereum il 9 febbraio.

Effettivamente, il progetto ha come personaggio principale un drago, probabilmente ispirato allo Smaug, principale antagonista del romanzo Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien. Questo potrebbe spingere la meme coin, specialmente nel mercato delle criptovalute in Asia.

Bisogna tenere conto che SMOG è stata lanciata su DEX senza una presale. Al momento, la meme coin ha un valore di circa 0,06071 dollari, raggiunto dopo una crescita del 24%.

La stessa criptovaluta di Solana, SOL, ha avuto una crescita dello 0,67% nelle ultime 24 ore, superando i 105 dollari, mentre SMOG ha raggiunto un market cap di 50 milioni in un tempo record ed è aumentata del 200% in 36 ore.

Qui di seguito analizziamo le caratteristiche principali di SMOG e quali vantaggi può dare ai trader interessati ad investire nel progetto.

SMOG: il più grande airdrop della storia

L’obiettivo principale di SMOG è creare una community solida e appassionata, capace di sostenere il valore del token sul mercato a lungo termine. Si tratta di una strategia comune alle meme coin, alla quale SMOG aggiunge la promessa di un generoso airdrop.

Stando a quanto dichiarato sul sito ufficiale del progetto, si tratterà del "più grande airdrop della storia”. Tuttavia, al momento non ci sono informazioni sui premi o sulla data del lancio dell’airdrop.

Per partecipare all'airdrop, i trader devono acquistare SMOG utilizzando SOL, USDT o BONK su un wallet compatibile con Solana come Phantom. Sul sito ufficiale è disponibile un link per recarsi Birdeye, l’aggregatore dove è possibile comprare SMOG. In alternativa è anche possibile acquistare il token su Jupiter DEX.

Oltre all’airdrop, SMOG dà l’opportunità ai titolari di ricevere ulteriori premi, sempre mantenendo i token nei loro wallet.

Unendosi alla commuinity della meme coin su Zealy, sarà possibile partecipare a delle sfide e guadagnare punti. Questi punti daranno la possibilità agli utenti di entrare a far parti dei “Fedeli” e ottenere ricompense.

La tokenomics di SMOG prevede un'offerta totale di 1,4 miliardi di token, con il 50% destinato al marketing, il 35% all'airdrop e il 10% per il listing sugli exchange. Il restante 5% verrà utilizzato per la liquidità iniziale del token.

Per quanto riguarda la roadmap, il team di SMOG ha suddiviso gli obiettivi del progetto in tre fasi.

Fase 1: distribuzione dei token su Solana, creazione del sito web e attivazione dei canali social del progetto.

distribuzione dei token su Solana, creazione del sito web e attivazione dei canali social del progetto. Fase 2: lancio del token e inizio dell'airdrop, con l'obiettivo di coinvolgere almeno 10.000 utenti e l'implementazione di un meccanismo di burning dei token.

lancio del token e inizio dell'airdrop, con l'obiettivo di coinvolgere almeno 10.000 utenti e l'implementazione di un meccanismo di burning dei token. Fase 3: lancio del primo aidrop e di altri eventuali, in modo da attirare sempre più trader alla community, con l'obiettivo finale di raggiungere 100.000 utenti.

Per avere altre informazioni sul progetto e ricevere aggiornamenti, gli utenti possono unirsi alla community su Discord, X e Telegram.

