A Castelnuovo di Ceva chiuso l'unico esercizio commerciale del paese, il Comune pronto a sostenere futuri gestori

Così a Castelnuovo di Ceva, dopo una gestione di circa 5 anni conclusasi a causa di sopraggiunte vicissitudini, ritorna la ferma volontà dell’Amministrazione, di non arrendersi a perdere l’unico esercizio commerciale presente in paese.

Da anni ormai si investono risorse economiche importanti, cercando di agevolare economicamente chi, con serietà e volontà voglia intraprendere un’attività commerciale in una realtà rurale e montana, in cui la crisi economica congiunturale e lo spopolamento sono antagoniste alla rimuneratività della stessa attività, pur consapevoli e certi che tale gestione possa concretizzarsi in una buona opportunità lavorativa.

La presente informativa intende verificare l’eventuale disponibilità di soggetti interessati alla gestione della struttura di proprietà comunale di recente ristrutturazione composta da trattoria/pizzeria, bar, 4 camere con bagno e noleggio E-bike, fulcro vitale della socialità del piccolo borgo affinchè possa continuare ad adempiere alla sua funzione di centro di aggregazione sociale, e dispensatore di servizi per i residenti e avventori, e nel contempo offrire l’opportunità, di un’attività imprenditoriale autonoma creando economia di territorio.

Per tale motivo, data l’importanza che detta iniziativa riveste, ai gestori, previa selezione, sulla base di una specifica convenzione potrà essere corrisposto un contributo in base alle risorse di bilancio.

Sul sito informatico del Comune verrà a breve pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse e la conseguente procedura diretta all’aggiudicazione: http://www.comune.castelnuovodiceva.cn.it/

Per informazioni tel. 0174/79039 -3389122823