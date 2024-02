Tutti i colori e i sorrisi della prima sfilata del Carnevale di Mondovì [FOTOGALLERY]

Una festa a misura di famiglie e bambini per le vie del centro storico di Breo ha dato il via alla prima delle due domeniche dedicate al Carnevale di Mondovì.

Ieri, domenica 11 febbraio, gli sfilanti si sono radunati in piazza Santa Maria Maggiore, dove protagonista è stato “Incubo”, il carro di Mondovì che recentemente si è aggiudicato il secondo posto alla sfilata di Fossano.

A seguire tanta musica per scaldare gli sfilanti che hanno colorato il centro fino in piazza San Pietro. Contemporaneamente in piazza Ellero "Il villaggio dei bambini", così pure come in piazza della Repubblica, saranno presenti due mongolfiere per il volo vincolato e tanti giochi per i più piccoli, inclusi i gonfiabili.

In piazzale Unità d'Italia operativo invece il luna park, che rimarrà fino al 25 febbraio, giornata in cui andrà in scena la sfilata con i carri allegorici sul tradizionale circuito di corso Statuto.

Di seguito le fotografie di Alex Piscitelli Photostudio3D