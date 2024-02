Bitcoin supera i 48.000 dollari ed Ethereum 2.500 dollari. È iniziata la bull run?

Il prezzo del Bitcoin ha recentemente raggiunto nuove vette, superando i 48.000 dollari grazie a un mercato rialzista che ha mandato in estasi gli investitori. Sabato 10 febbraio 2024, la famosa crypto ha superato la soglia dei 48.000 dollari, raggiungendo livelli che non si vedevano da tempo, confermando il suo status di protagonista indiscusso del mondo delle criptovalute.

Questo significativo balzo in avanti è avvenuto dopo un periodo di costante crescita, con Bitcoin che ha mantenuto un solido slancio, rimanendo costantemente al di sopra del nuovo livello di prezzo stabilito. La valuta digitale ha mostrato un aumento del suo valore del 2,6% nell'arco delle ultime 24 ore, guadagnando oltre il 12% rispetto al dollaro statunitense solo nell'ultima settimana.

La settimana è stata particolarmente eccezionale per Bitcoin, che ha mostrato una prestazione notevole contro il dollaro statunitense, passando dal livello dei 43.000 dollari ai 48.000 dollari attuali, nel giro di pochissimo tempo. Nell'ultimo giorno, Bitcoin ha raggiunto un picco di 48.601 dollari per unità, incontrando una resistenza importante nella zona dei 49.000-50.000 dollari.

Nonostante questa resistenza, l'ottimismo di mercato è rimasto forte, evidenziato da un pattern di minimi e massimi crescenti e da una base di supporto robusta che ha preparato il terreno per potenziali aumenti di prezzo futuri. Attualmente, gli indicatori di momentum come l'indice di forza relativa (RSI) e l'indicatore di convergenza divergenza di media mobile (MACD) risuonano con sentimenti positivi, suggerendo una traiettoria rialzista duratura.

L'aumento del prezzo di Bitcoin ha portato la capitalizzazione di mercato dell'asset crittografico a soli 51 miliardi di dollari di distanza dal tanto ambito traguardo del trilione di dollari, attestandosi a 949 miliardi di dollari. Questa incredibile crescita è stata supportata da una serie di fattori, tra cui l'incremento della sua accettazione, l'interesse crescente da parte degli investitori istituzionali e l'attesa dell'imminente evento di halving.

Inoltre, l'aumento dell'attenzione istituzionale e il sentiment rialzista del mercato verso Bitcoin hanno svolto un ruolo chiave nel plasmare il suo prezzo. L'afflusso di investitori istituzionali di peso e gli investimenti crescenti nei fondi negoziati in borsa su Bitcoin riflettono una fiducia profonda nel futuro di questa criptovaluta.

