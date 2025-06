Kia Vento festeggia la nuova apertura di Pinerolo con una grande festa: tennis, musica, aperitivo e premi

Tennis e motori, un connubio che per Kia funziona molto bene ormai da tempo. Il brand coreano infatti da anni è il main sponsor degli Australian Open, uno dei tornei più importanti nel panorama tennistico mondiale, e rivolge sempre più attenzione verso questo sport. Anche Kia Vento ha deciso di legarsi a questo mondo, perché la passione e lo spirito che caratterizzano il tennis, sono gli stessi che animano il mondo dell’automotive.

Passione e spirito, ma anche divertimento e sorprese, si potranno vivere giovedì 12 giugno a Pinerolo, per la grande festa di inaugurazione della nuova concessionaria Kia. La nuova sede si trova in via Val Pellice 36 a San Secondo di Pinerolo ed è già operativa, con tutta la gamma Kia a disposizione del pubblico. Clicca qui per registrarti.

Il 12 giugno ci sarà un evento speciale per celebrare insieme a tutto il pinerolese l’apertura del nuovo salone, terza sede Kia dopo quella storica di Cuneo attiva dal 1998 e quella di Alba, aperta nel 2023.

Sarà una giornata dedicata al tennis (e non solo). Dalle 17.30 ci si potrà divertire a palleggiare con i maestri del Pinerolo Tennis Academy, su un mini campo appositamente allestito. Si giocherà poi con un quiz sul mondo del tennis, che metterà in palio dei bellissimi premi. Ma soprattutto, gli appassionati avranno l’opportunità di incontrare Andrea Gola, tennista cuneese, che firmerà e regalerà le magliette. Sarà proprio Andrea Gola a premiare i più fortunati, che vinceranno un test drive gratuito di due giorni sulla Kia EV3.

Non mancheranno la musica, con il Dj Gabriele Giudici e il sassofonista Luca Quadrelli, e un ricco aperitivo.

La partecipazione alla serata è gratuita ed è possibile registrarsi per garantirsi un posto, cliccando qui e compilando il form: https://www.kiavento.com/inaugurazione-pinerolo/