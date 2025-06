Due date importanti, due appuntamenti imperdibili a Le Due Matote, il relais di Bossolasco che ha riscritto l’arte dell’accoglienza in Alta Langa

Sabato 14 e domenica 15 giugno

Un fine settimana all'insegna dell'artigianato con il “Mercatino estivo”

Bossolasco, 9 giugno – Prima dell'evento gastronomico della cena a quattro mani del 19 giugno, sabato 14, a partire dalle ore 14.00 fino alle 19.00, e domenica 15 a partire dalle 10.00 fino alle 18.00, nella fiabesca cornice del Relais Le Due Matote, si terrà il “mercatino estivo” con una decina di espositori. L’iniziativa, curata con passione dalla proprietaria Arianna Cefis, darà spazio e visibilità a brand tra i più ricercati.

Il suggestivo giardino all’italiana, che in questi giorni gode del profumo intenso della fioritura delle sue rose, si trasformerà in una vera e propria galleria a cielo aperto, dove i visitatori potranno scoprire e acquistare creazioni uniche: dall'alto artigianato a prodotti innovativi, frutto di ingegno e manualità. Un'opportunità imperdibile per supportare progetti di ricerca di qualità, dai costumi da bagno agli accessori, dai gioielli ai servizi di porcellana di marchi prestigiosi e trovare pezzi unici in un'atmosfera rilassante e stimolante.

L’ingresso è libero.

Informazioni e Prenotazioni

Tel 0173 388668

E-mail reservations@leduematote.com

https://leduematote.com/

Giovedì 19 giugno cena con Alberto Quadrio

Cena a quattro mani "Black & White" a L'Orangerie con l’executive chef Alberto Quadrio del ristorante L'Aurum de L'Albereta Relais & Châteaux

Bossolasco, 9 giugno – Ultimo appuntamento della kermesse “a quattro mani” giovedì 19 giugno al ristorante L'Orangerie, cuore del Relais Le Due Matote, con un esclusivo momento gastronomico. Lo chef resident Luca La Peccerella accoglierà ai fornelli l’executive chef Alberto Quadrio, di origine piemontese e talento del ristorante L'Aurum de L'Albereta Relais & Châteaux, icona dell'alta gastronomia italiana.

La serata avrà come suggestivo tema "Black & White", un concept che ispirerà le creazioni culinarie e che si rifletterà nel dress code suggerito per gli ospiti. Chi lo desidera, potrà sfoggiare un look total white o total black, aggiungendo un tocco di eleganza e mistero a questa esperienza sensoriale unica. Sarà un'occasione imperdibile per assaporare l'incontro tra due visioni culinarie d'eccellenza, in un dialogo fatto di contrasti e armonie.

Inizio cena ore 19.30

Prezzo per persona 150 inclusi vini

Informazioni e Prenotazioni

Tel 0173 388668

E-mail reservations@leduematote.com

https://leduematote.com/

Per info e interviste

Laura Gobbi

Mobile:3383937605

E-mail: lauragobbi.lg@gmail.com