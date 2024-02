Alba ricorda Giulio Parusso nel decennale della sua scomparsa

Alba si appresta a omaggiare Giulio Parusso, ideatore e primo direttore del Centro studi Beppe Fenoglio, e figura chiave della vita culturale e storica della città, a dieci anni esatti dalla sua scomparsa.

Per ricordarlo l’associazione, fondata nel 2016 in suo nome, ha organizzato per lunedì 26 febbraio un incontro presso la sala convegni della Banca d’Alba in via Cavour alle 18.

L'evento vedrà la partecipazione dei sindaci di Alba con cui Parusso ha collaborato: Giuseppe Rossetto, Maurizio Marello e Carlo Bo. Con loro, saranno presenti anche alcuni suoi stretti collaboratori nel campo degli studi storici, come Nando Vioglio ed Edoardo Borra. Ci saranno anche il Centro Studi Beppe Fenoglio, da lui fondato e fortemente promosso, oltre a Gazzetta d’Alba, settimanale con cui ha collaborato, con la condirettrice Maria Grazia Olivero. L'evento sarà coordinato da Beppe Gobino e Roberto Ponzio, grandi amici di Giulio e membri dell'associazione Giulio Parusso.

La serata sarà l'occasione per ripercorrere i passi intrapresi da Parusso, dal ruolo di responsabile dei Servizi di staff e ufficio stampa del Comune di Alba all’ideazione e direzione del Centro Studi di Letteratura Storia Arte e Cultura “Beppe Fenoglio”, un luogo di crescita culturale, di studio, ricerca e divulgazione delle tradizioni artistiche e storiche.

Parusso ha condotto la riorganizzazione della toponomastica cittadina, la raccolta e divulgazione di documenti d'archivio cruciali e ha dato vita ai personaggi storici della città. Il suo studio approfondito degli statuti medievali ha arricchito la comprensione della storia di Alba.



Un appassionato di storia locale, di ambiente e di costume, che ha condiviso la sua vasta conoscenza attraverso numerose pubblicazioni, tra cui "Palazzo e città" e "Giorgio Busca architetto e la città di Alba nell’Ottocento", che esplorano l'architettura e la storia urbana. "Michele Coppino, l’uomo, l’intellettuale, il politico e la società albese dell’Ottocento" offre, invece, uno sguardo sulla vita di una figura chiave della città.



Con "Alba il Novecento. Appunti per una cronaca", Parusso ha tracciato la storia recente di Alba, mentre la sua opera su "Tartufo. Fiera internazionale del Bianco d’Alba" celebra una delle tradizioni più amate della città. Ogni pubblicazione ha contribuito a una comprensione più profonda e apprezzamento della storia e della cultura del territorio.