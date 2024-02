Bilancio 2023 record per la Confraternita di Misericordia di Cuneo: effettuati oltre 9mila servizi

2023 da record per la Confraternita di Misericordia di Cuneo: superati i 9mila servizi annui e percorsi oltre 300.000 km per servizi ordinari. La Misericordia di Cuneo con al suo attivo circa 150 volontari nel 2023 ha effettuato numeri importanti quali 7.000 circa trasporti ordinari, 3.729 codici di emergenza in convenzione con il 118 e 70 assistenze a manifestazioni sportive ed istituzionali. Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo è stato possibile acquistare una nuova ambulanza che ha sostituito il mezzo principale dedicato all’emergenza e grazie al contributo della Cassa Centrale si sono potute acquistare nuove attrezzature.

Grazie al duro lavoro dei volontari e di un donatore anonimo è stato possibile l’acquisto di un pullmino che porta così il parco macchine a n. 13 mezzi dei quali 7 ambulanze. Nel 2024 è prevista la riapertura dell’ambulatorio infermieristico gratuito presso la sede in frazione Cerialdo che andrà ad aggiungersi a quello già presente a Passatore. La Confraternita da parecchi anni partecipa all’Open Day del soccorso, progetto in collaborazione con la Centrale Operativa 118, portando nozioni di primo soccorso nelle scuole del territorio.

L’impegno dei volontari è stato esemplare: oltre 53.200 ore di servizio svolte coprendo i turni 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Numeri molto importanti che richiedono un grande impegno da parte di tutti. Per questo motivo, per poter garantire la copertura dei servizi la Misericordia ricerca nuovi volontari. Il nuovo corso verrà presentato presso la sede in Via San Pio Decimo n. 11 a Cuneo giovedì 29 febbraio alle ore 20,30. Durante la serata si avrà modo di conoscere l’associazione ed il programma delle lezioni per poter diventare Volontario Soccorritore 118.

I requisiti richiesti sono l’idoneità fisica e di aver compiuto 18 anni entro giugno 2024. Il corso si svolgerà presso i locali della sede nei mesi di marzo, aprile e maggio concludendosi i primi giorni di giugno e vedrà la partecipazione oltre agli istruttori dell’associazione di professionisti quali psicologo, ostetrica e fisioterapista. L’accesso è libero e completamente gratuito senza prenotazione.