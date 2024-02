Da Mango al Carnevale di Venezia: il sogno di 15 studenti acrobati

L’entusiasmo, l’energia e la passione a volte sono capaci di generare risultati straordinari, come è avvenuto a una decina di ragazzi dii Mango, appassionati di teatro di strada e trampoli, che sono stati invitati a esibirsi al Carnevale di Venezia e in altre rassegne.

La storia a lieto fine inizia lo scorso ottobre, grazie all'iniziativa dell'Associazione Familupi's di Alba, che a Mango ha organizzato un laboratorio settimanale di teatro di strada e trampoli, rivolto agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Il progetto ha rapidamente catturato l'interesse dei giovani, con circa 15 ragazzi e ragazze che si sono uniti con fervore alle attività proposte. Il corso, guidato da Fausto Torchio, membro fondatore dell'Associazione Familupi's, si tiene regolarmente il venerdì dalle 16 alle 19.

“Questo progetto rappresenta un impegno tangibile da parte dell'associazione, che ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente attrezzature e competenze professionali per arricchire l'esperienza dei giovani partecipanti. Attraverso l'apprendimento di abilità come l'acrobatica sui trampoli, la recitazione, la giocoleria e l'improvvisazione teatrale, il corso mira a sviluppare non solo abilità fisiche, ma anche competenze cognitive e sociali fondamentali. La palestra comunale di Mango ha gentilmente concesso lo spazio per le lezioni, grazie al sostegno del vicesindaco Damiano Ferrero, il quale ha creduto nel valore del progetto”, spiega Torchio.

L'impegno e l'entusiasmo dimostrati dai partecipanti hanno superato ogni aspettativa, tanto da attirare l'attenzione del Comune di Venezia. Il prestigioso Carnevale di Venezia ha così invitato l'Associazione Familupi's a esibirsi nelle giornate del 27 e 28 gennaio. L'evento è stato un trionfo: i giovani di Mango hanno lasciato il pubblico stupefatto con le loro abilità e il loro talento.

“L'eccellente performance ha suscitato un interesse così grande che il Comune di Venezia avrebbe desiderato avere di nuovo i ragazzi per ulteriori esibizioni, ma erano già stati ingaggiati altrove. Infatti, il successo ottenuto a Venezia li ha resi richiestissimi anche al famoso Carnevale di Santhià, dove si sono esibiti l'11 febbraio: domenica 18 febbraio saranno, invece, protagonisti al Carnevale di Chiavari”, conclude il fondatore dell’Associazione Familupi's.