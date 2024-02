Un dolce ricordo di Gabriele Cappa da parte dei tanti che gli hanno voluto bene

“Vivi una vita che valga la pena di esser ricordata” (questa citazione, tratta da una canzone del noto dj Avicii, fa riferimento a un tatuaggio del caro Gabriele)

Proprio così. Gabriele Cappa, casaro artigiano d'eccellenza del Caseificio Sepertino di Marene nonché marito premuroso ed amico speciale, ha proprio tradotto questa sua filosofia, in opere concrete nella sua breve vita.

Vincitore di numerosi premi a livello italiano e mondiale, Maestro d’Italia per la produzione di formaggi sempre al top di gamma, ha impegnato tutta la sua creatività e maestria per cercare sempre nuovi sapori che coniugassero l'originalità con l'artigianalità. Figlio d'arte da ben quattro generazioni, Gabriele non ha mai perso la voglia di spingersi oltre, di cercare nuovi sapori e nuove idee.

Sempre pieno di vita, con la sua dolce Alice, avrebbero tra poco coronato il loro sogno di diventare papà e mamma.

Ovunque Gabriele portava il buonumore ed una spensieratezza che pochi possiedono.

Gli amici del Milan e del Marene lo ricordano con grande affetto ed ammirazione per la capacità di trasmettere energia positiva.

Una cosa è certa: tante saranno le testimonianze che la sua bambina raccoglierà da tutti quelli che hanno avuto l'onore di conoscerlo e di viverlo.

Buon viaggio Gabriele.

