Borgo San Dalmazzo, dagli scavi di via Avena emerge un muro antico, forse di età medievale

Una scoperta archeologica è stata fatta durante gli scavi in via Avena a Borgo San Dalmazzo per la posa delle tubazioni del teleriscaldamento. I lavori sono iniziati lunedì 12 febbraio.

Proprio davanti all'ingresso superiore della scuola dell'infanzia è emerso infatti un muro antico. Come previsto dalla Conferenza dei Servizi, ad ogni scavo effettuato, è garantita la presenza di un archeologo.

“I lavori di scavo non dovrebbero subire ritardi - rassicura la sindaca Roberta Robbione -. Abbiamo infatti individuato un percorso alternativo per la posa delle tubazioni che non va a disturbare i reperti”.

Il muro è attualmente ricoperto da un telo.

Nella giornata di giovedì 15 febbraio, la prima cittadina ha eseguito un sopralluogo con l'archeologa: “Secondo una prima valutazione legata alla disposizione delle pietre in diagonale sulla sommità, dovrebbe trattarsi di un muro di età medievale. Il reperto verrà refertato e messo in sicurezza. Ci sarà uno studio approfondito. Si tratta di una buona indicazione in più sulla storia della nostra città”.

Che Borgo San Dalmazzo sia una città dalla storia antica è risaputo: secondo alcune fonti, infatti, la presenza di un primo insediamento celto-ligure risale al 300 a.C. In epoca romana era denominata Pedona ed era il fulcro di un sistema territoriale legato alla centuriazione e luogo di riscossione della tassa sulle merci in transito al confine tra l’Italia e la Gallia.

Già in passato erano stati trovati reperti archeologici durante i lavori di consolidamento del palazzo comunale e nel cortile dell'asilo.

Via Avena sarà chiusa al transito fino al termine dei lavori che, salvo imprevisti, è ipotizzata per il giorno 24 febbraio.