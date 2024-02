Riqualificazione di piazza Caduti a Boves e parcheggi sotterranei: i cittadini possono parlare con i progettisti

Gli architetti Michele Nasetta e Angelo Bodino, progettisti dello studio di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di piazza Caduti, sono a disposizione della cittadinanza per spiegare i dettagli del progetto, le modalità di intervento ed i costi, specialmente in relazione alla possibilità di realizzazione di alcuni box privati interrati pertinenziali alle abitazioni o alle attività bovesane, non solo del centro storico.

Lo sportello comunale sarà aperto, senza necessità di prenotazione, tutti i giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e i sabati dalle 10.00 alle 12.00, dal 22 febbraio al 23 marzo 2024.

“Un progetto ambizioso – dichiara il sindaco Maurizio Paoletti – nato alcuni anni fa, poi interrotto dal Covid e oggi ripreso, per valutare le possibilità di riqualificazione di piazza Caduti, con un intervento solo superficiale o realizzando anche alcune autorimesse pertinenziali interrate, liberando così parcheggi in superficie. Ringrazio i progettisti per la disponibilità a tenere gratuitamente aperto questo sportello informativo che potrà essere utile a illustrare ai bovesani le diverse soluzioni progettuali”.

“Nel 2019 abbiamo pavimentato l’anello esterno della piazza, ma una riqualificazione dell’area centrale è ormai necessaria. Come previsto sin dall’inizio – precisa il vicesindaco Matteo Ravera – la realizzazione delle autorimesse interrate potrà avvenire solo se ci sarà la volontà, l’esigenza e l’impegno a realizzarlo da parte di un congruo numero di cittadini interessati. Diversamente si potrà comunque procedere ad una riqualificazione degli attuali parcheggi e aree verdi”.