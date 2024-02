Matteo Ravera, vicesindaco di Boves: "Restituiremo alla città un gioiello rimasto abbandonato per decenni"

E' stato avviato nelle scorse settimane il cantiere di ristrutturazione della storica villa, già dimora del drammaturgo bovesano Nino Berrini, deceduto nel 1962, e acquistata dal Comune di Boves nel 2000.

"L'intervento - spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Matteo Ravera - è stato possibile grazie al cambio di rotta che ho proposto alla Giunta nel 2022. Rinunciando al trasferimento della biblioteca civica nell'ex filanda Favole, abbiamo potuto investire sulla riqualificazione di diversi immobili comunali evitando un'operazione dai costi esorbitanti che da vent’anni bloccava ogni altro ragionamento. A parità di investimento, il cambio di prospettiva attuato ha permesso di ottenere una serie di risultati immediatamente fruibili: la ristrutturazione della storica sede della biblioteca in Via Roma, decisamente più funzionale, sicura e utile per mantenere la vitalità cittadina; la realizzazione di un nuovo e più dignitoso allestimento della collezione Adriana Filippi; il completamento dei lavori all’interno dell’ex Filanda Favole con la realizzazione di un nuovo Museo della Resistenza, che sarà cantierato nel 2026 grazie ad un importante finanziamento FESR da oltre € 1.100.000; il recupero di Villa Berrini che rappresenta un investimento importante per la valorizzazione del patrimonio culturale bovesano”.

Al termine dei lavori la storica dimora ospiterà la Scuola di Pace e l’Istituto Musicale, ma sarà anche uno spazio aperto alle tante associazioni bovesane che, su prenotazione, potranno trovare un luogo per riunirsi.

Al piano terra è prevista la realizzazione di un salone per concerti e conferenze, uno spazio riunioni ed un blocco di servizi; al piano primo saranno allestite alcune sale per uffici e incontri.

Il progetto riguarda interventi di messa in sicurezza, rifacimento degli impianti, abbattimento delle barriere architettoniche, sistemazione delle pavimentazioni e tinteggiature.

Matteo Ravera, che nei giorni scorsi ha anche annunciato la propria candidatura a sindaco alle prossime elezioni, ringrazia “il sindaco Paoletti e la Giunta per aver sostenuto e condiviso la mia visione. Dopo la ristrutturazione della biblioteca e il nuovo allestimento del Museo Adriana Filippi inaugurati lo scorso anno, quest’estate restituiremo alla città la storica villa abbandonata da decenni. Un intervento da 450.000 euro, interamente finanziato con risorse comunali, grazie alla solidità del nostro bilancio e all’oculatezza delle spese di questi anni”.