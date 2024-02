Al monastero di San Biagio Mondovì "Ti voglio raccontare...": incontro con l'autrice Francesca Somà

Al Monastero di San Biagio nuovi appuntamenti per incontrare e conoscere persone, idee, pensieri, religioni che ci daranno una chiave in più per comprendere il mondo, noi stesse e noi stessi.

In occasione della Giornata internazionale delle Donne l'appuntamento è con Francesca Somà.

Francesca è nata a Mondovì nel 1996 e ha affrontato fin dall'infanzia una grave forma di disabilità genetica. Grazie al supporto della famiglia, ha imparato a comunicare attraverso la scrittura, che è diventata la sua principale forma di espressione. Dopo essersi diplomata in Scienze umane nel 2017, ha coltivato il desiderio di scrivere testi originali. Nel 2019 ha pubblicato "Assoluta Mente", una raccolta di favole che trattano il tema della diversità, ottenendo un successo locale e regionale. Nonostante la pandemia del 2020 abbia ridotto le sue interazioni pubbliche, Francesca ha continuato a scrivere con entusiasmo, pubblicando nel 2023 il libro "Ti voglio raccontare...", una raccolta di racconti brevi più maturi e profondi. Questo libro è stato illustrato da Beatrice Rocca, e parte dei proventi della vendita sarà devoluta all'associazione umanitaria "Casa do Menor". Questo impegno sociale è stato per Francesca una naturale continuazione del suo percorso di vita e di scrittura.

Presentazione a cura della famiglia Somà

L'incontro, in programma venerdì 8 marzo alle 18 è a ingresso libero e gratuito, senza prenotazione. L'evento continuerà grazie alla Cena delle Donne, organizzata da l’Aquilone.