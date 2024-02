Tentata rapina a Moretta: la vittima minacciata con un coltello dopo aver prelevato

Sarebbe lui il ragazzo biondo e sulla trentina che, in un caldo pomeriggio del luglio 2022 a Moretta, tentò di rapinarlo dopo che aveva appena effettuato un prelievo allo sportello.

A spiegarlo in aula è il 67enne che ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento a carico di A.Z., difeso dall’avvocato Giuliana Vicinanza, sotto accusa al tribunale di Cuneo per aver cercato di derubarlo minacciandolo con un coltello: “Erano circa le cinque e venti quando uscii in macchina per andare a fare la spesa – ha iniziato a spiegare la vittima -. Mi ero fermato alla posta per prelevare 600 euro. Dietro di me c’era un ragazzino biondo”.

L’accusa, sostenuta dal p.m. Francesca Lombardi, è aggravata perché la vittima aveva appena terminato l’operazione di prelievo: “Dopo essere salito in macchina e aver aperto il finestrino – ha continuato l’uomo – mi sono ritrovato davanti A.Z. che, puntandomi un coltello addosso, mi disse che se non gli avessi dato i soldi mi avrebbe tagliato la gola. Io istintivamente lo bloccai e gli risposi che non gli avrei dato nulla. Lui iniziò a spingere, io tenni premuto il clacson e lui scappò”.

La vittima, sottoposto dal pubblico ministero ad individuazione fotografica in aula, ha riconosciuto l’imputato dal frame estrapolato dalle immagini del circuito dell’ufficio postale: “Aveva la barba lunga - ha ricordato - indossava un cappellino, una catenina, una maglietta scura e pantaloni lunghi. Ho notato che aveva un giubbotto legato in vita”.

A domanda dell’avvocato Giuliana Vicinanza, se ricordasse di aver notato qualche tatuaggio sulle braccia di A.Z., il 67enne ha risposto di non averci fatto caso. “Per quanto riguarda le inflessioni dialettali – ha concluso – penso fosse del nord Italia”.

La prossima udienza, il 12 marzo.